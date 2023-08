Artikkelen fortsetter under annonsen

Atlantic Sapphire, som driver med lakseoppdrett på land i USA, la torsdag frem resultater for første halvår av 2023.

Selskapet kan vise til et resultat før skatt på minus 48,4 millioner dollar, til sammenligning var resultatet før skatt på minus 14,4 millioner dollar i samme periode året før.

Inntektene for årets første seks måneder er på 8 millioner dollar. De lave inntektene gjør at selskapet nå ser seg nødt til å hente penger for å sikre en tilstrekkelig kontantbuffer.

Selskapet skriver at flere av de største eierne har indikert at de vil fortsette den økonomiske støtten ved en ny kapitalinnhenting. Det innebærer Petter Stordalens Strawberry, Nordlaks og EW Group.

Brudd i lånevilkår

I halvårsrapporten skriver selskapet at det venter lavere inntekter i andre halvdel av inneværende år, og det resulterer i brudd med lånevilkårene.

Det er den reduserte veksten i biomassen som skaper problemer for selskapet. Selskapet har tidligere varslet at det har hatt trøbbel med høy temperatur i anleggene, det påvirker vannkvaliteten og gitt lavere biomasse enn ventet. Det er ventet et inntektsfallet, som trolig vil gi en reduksjon på om lag 30 millioner dollar i kontantstrømmen fra driften i andre halvår av 2023.

Det er igjen et brudd på lånevilkårene med dagens kredittfasilitet. Dagens kredittfasilitet krever en likviditet på minimum 15 millioner dollar i inneværende kvartal.

Selskapet varslet allerede 8. august om et dårlig resultat. Samme dag stupte aksjen 18 prosent.

Stupt på Børs

Det landbaserte lakseselskapet Atlantic Sapphire i Florida var først ute med et stort anlegg, men har de seneste årene hatt en rekke utfordringer som massedød av fisk og en brann i anlegget det hadde i Danmark.

De siste to årene har vært et sorgens kapittel for Atlantic Sapphire. På Oslo Børs har aksjen stupt over 96 prosent fra toppnoteringen på 150 kroner i februar 2021. Selskapet har vært plaget av driftsutfordringer, høyere dødelighet på fisk enn ventet og et stadig pengebehov.

I mars hentet selskapet over en halv milliard kroner gjennom en rettet emisjon. Tegningskursen i emisjonen ble satt til fem kroner, en rabatt på 23 prosent fra sluttkurs dagen før.

Ved endt handelsdag torsdag omsatte én aksje for 4,4 kroner, og selskapet har en markedsverdi på 1,3 milliarder kroner.