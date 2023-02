Artikkelen fortsetter under annonsen

Mats Vikse har lagt frem sin første kvartalsrapport som konsernsjef i Autostore. Den viser en omsetning på 148 millioner dollar, og et resultat før skatt på 33,6 millioner dollar.

På forhånd var det ventet en noe høyere omsetning, på 148,9 millioner dollar. Resultatet før skatt overrasket imidlertid på oppsiden, mot ventede 28,5 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– At veksten i fjerde kvartal økte med 58 prosent på årsbasis er bevis på at Autostore kan stå imot et utfordrende makroøkonomisk bilde, sier konsernsjef Mats Vikse i en melding.

Da Oslo Børs åpnet torsdag morgen falt Autostore-aksjen umiddelbart ti prosent, men hentet seg inn mot minus syv prosent etter en times handel.

Bommet på ordreinngang

Meglerhuset Pareto har en salgsanbefaling på aksjen, og kursmålet på 20 kroner er betydelig nærmere etter torsdagens fall.

– Problemet er at ordreinntaket er lavt. Autostore har tatt ned topplinjeforventningene for 2023. Det er ikke så dramatisk, men det sender et visst signal. For aksjens del ligger usikkerhetsmomentet i at ordreinntaket må opp for å få vekst i 2024, sier analytiker Olav Rødevand til DN.

Ordreinntaket på 153 millioner dollar i fjerde kvartal er en nedgang på 23 prosent fra samme periode i fjor. Selskapet peker på at 2021 var sterkt ettersom kunder posisjonerte seg for å komme forut for en ventet prisøkning, i tillegg til at de økonomiske forholdene har endret seg.

Ordreinntaket var lavere enn både konsensus på 159 millioner dollar, og Paretos estimat på 160 millioner.

– Makrousikkerheten tynger nok på kundene, som er mer tilbakeholdne med å legge inn bestillinger, sier Rødevand.

Autostore selger et innovativt robotlagersystem som eliminerer tomrommet mellom reolene i tradisjonelle lagre. I stedet er esker stablet tett-i-tett i høyden i et rutenett, og hentes opp av roboter etter behov.

Kraftig vekst på årsbasis

For fjoråret som helhet kan selskapet konstatere pene vekst.

Omsetningen økte 327,6 millioner dollar i 2021, til 583,5 millioner dollar i fjor. På driften ble resultatet kraftig bedret, til 167 millioner kroner i pluss, mot et driftsunderskudd på 37,5 millioner dollar i 2021.

Selskapet gikk fra et underskudd før skatt på 59,5 millioner dollar i 2021, til et overskudd på 127,2 millioner dollar i fjor. I 2023 anslår Autostore en omsetning på mellom 700 og 750 millioner dollar, noe som vil tilsvare en veksttakt på mellom 20 og 30 prosent.

Amazon-rykter

I desember skjøt Autostore-aksjen opp mange titalls prosent. Bakteppet var rykter om at den amerikanske netthandelgiganten Amazon skulle teste ut Autostore på et av sine amerikanske lagre.

Siden da har kursen falt noe tilbake, men aksjen omsettes fortsatt betydelige høyere nå.

Etter oppgangen justerte meglerhuset Pareto sin aksjeanbefaling fra hold til salg, mens DNB Markets tok opp dekning med en salgsanbefaling.

– Vi liker selskapet veldig godt, mens vi synes aksjen ser overpriset ut, sa senioranalytiker Frank Maaø i den forbindelse.

Konsernsjefens første rapport

Torsdagens kvartalsrapport er altså Vikses første som konsernsjef, etter at han tok over for Karl Johan Lier i fjor høst.

Tross sin unge alder, har 34-åringen relativt lang fartstid i Autostore.

– Det er klart at det er et mer utfordrende marked i dag enn for bare ett år siden. Men her påvirkes begge sidene av ligningen for kundene våre. Det vi ser helt konkret er at tiden det tar å betale ned et Autostore-lager fortsatt er veldig kort, og at en slik investering gir god avkastning. Selv om markedet er vanskeligere nå, er de underliggende driverne til å automatisere, veldig til stede, sa Vikse da lederskiftet ble kjent.

