Mandag klokken 16 valgte tingrettsdommer Ruth Ingrid Brønstad å sette en endelig sluttstrek i saken mellom pokerspiller Aylar Lie (39) og en forretningsmann fra Vestfold.

Tirsdag melder Vestfold tingrett at konkursåpningen foreligger og at det er oppnevnt bostyrer.

Lie valgte å begjære forretningsmannen konkurs i høst, og tidligere i vinter var saken oppe i Vestfold tingrett. Da fikk mannen fire uker på seg å gjøre opp kravet fra Lie, som opprinnelig var noe over 400.000 kroner. Denne fristen gikk egentlig ut fredag, men ble nok en gang utsatt til mandag.

Tross gjentatte løfter skal ikke forretningsmannen imøtegått ønskene fra Lie om et oppgjør. Så sent som torsdag og fredag skal han ha uttrykt sterk vilje til å gjøre opp, men ikke klart å stille med dokumentasjon.

– Jeg tok et «bet» og klarer fint å leve med tapet og har samvittigheten på det rene da han selv dikterte låneavtalen og utsettelsene som jeg har skriftlig dokumentasjon på, sier Lie til DN tirsdag ettermiddag.

Må dekke saksomkostningene

Tingrettsdommer Brønstad skriver i kjennelsen tirsdag at:

«Saksøkte har ikke bestridt opplysningene som fremkommer i konkursbegjæringen. Han har i retten erkjent kravet som ligger til grunn for begjæringen fullt ut, med fradrag for de innbetalte kr 20.000.»

Og: «På bakgrunn av ovennevnte legger retten til grunn at saksøker har et forfalt krav mot saksøkte i størrelsesorden kr 390.000, med tillegg av forsinkelsesrenter, som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.»

Forretningsmannen dømmes i tillegg til å betale Lies saksomkostninger på samlet nær 56.000 kroner inkludert moms.

Nå blir det etter hvert et bostyre som får ansvar for å se om det finnes midler til kreditorene i det forretningsmannens bo tas under behandling som konkursbo med skiftesamling om en drøy måned.

Det er også den fristen forretningsmannen har på å anke saken. DN har tirsdag vært i kontakt med ham, og han sier han «fortsatt ønsker og håper å få løst saken» og at han nå vurderer å anke den.

Samlet opp anmerkninger

Til DN gjentar Lie tirsdag det hun har sagt om at skyldneren fikk et tilbud om kutt av renter og gebyrer:

– Jeg har både slettet rentene og gebyrene hans samt gitt han to utsettelser i håp om at han skulle klare å komme i mål, men til slutt må man sette en strek.

Brønstad opplyser i kjennelsen at Lie ikke er den eneste som har en utleggsforretning mot forretningsmannen, og Brønstad konstaterer:

«(...) saksøkte har ikke godtgjort at det foreligger høy grad av sannsynlighet for at han likevel er solvent.»

Videre skriver Brønstad at forretningsmannens utsettelser ikke underbygger at han kan gjøre opp:

«Tvert om vitner de to utsettelsene i saken, basert på saksøktes løfter om finansiering/oppgjør, om at han ikke kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler i overskuelig fremtid.»

Høsten 2021 flyttet forretningsmannen og hans ektefelle til deres nåværende hjem. Ekteparet har særeie og kona står oppført som hjemmelshaver over parets hjem.

Forretningsmannen har ikke hatt skattbar inntekt eller formue de tre siste årene, men har 12 kjente betalingsanmerkninger på til sammen over 100.000 kroner. Han er gründer og deleier i et selskap som ble opprettet i 2019, men som hverken har sendt inn regnskap for 2020 eller 2021. Økonomien i hans enkeltmannsforetak er ikke kjent.

Dragkamp i halvannet år

Før helgen uttalte Lie til DN at hun var villig til å redusere kravet fra 430.000 kroner til den opprinnelige hovedstolen samt advokatutgifter. Hun uttalte da:

– Man kan si mye om meg, men jeg er ikke grådig eller en hjerteløs lånehai. Jeg vil akseptere at han kun innfrir det opprinnelige lånet.

Mellommenn eller bekjente skal ha satt forretningsmannen i kontakt med Lie, og lånet skal ha blitt utbetalt i to omganger sommeren 2021.

Mellommenn eller bekjente skal ha satt forretningsmannen i kontakt med Lie, og lånet skal ha blitt utbetalt i to omganger sommeren 2021.

Opprinnelig skulle det tilbakebetales i løpet av noen uker, og allerede ved utbetaling var den opprinnelige lånesummen på 195.000 kroner blitt til 260.000 kroner. Deretter løp renter og etter hvert forsinkelsesgebyrer.