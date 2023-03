Artikkelen fortsetter under annonsen

Gorm Frimannslund går av som konsernsjef i Bane Nor med umiddelbar virkning, opplyste Bane Nor i en melding tirsdag.

Han og styret i Bane Nor er blitt enige om at han skal fratre etter «en krevende periode for den norske jernbanen». Frimannslund har vært toppsjef i Bane Nor siden 2016.

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeide med, sier styreleder Cato Hellesjø.

Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med i dag. Bråtebæk kommer fra jobben som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift as, som mandag formelt ble overdratt til Bane Nor SF. Styret starter umiddelbart arbeidet med å finne en ny toppsjef, fremgår det.

Frimannslund vil være til disposisjon for selskapet frem til og med januar 2024.

Får lønn ut januar 2024

Av Bane Nors årsrapport for 2021 fremgår det at Frimannslund hadde en årslønn på like over tre millioner kroner i 2021. Videre står det at konsernsjefen har rett til et sluttvederlag tilsvarende 12 måneders grunnlønn ved pålegg fra styret om fratredelse. Dette inkluderer lønn i oppsigelsestiden.

Styreleder Cato Hellesjø opplyser til DN at det ikke er inngått noen sluttavtale med Frimannslund.

– Han er ansatt i Bane Nor ut januar 2024. Og er til min disposisjon, skriver han i en sms til DN.

Dermed får Frimannslund lønn i ti måneder til.

Prestisjeprosjektet

Det har stormet rundt Bane Nor etter åpningen av Follobanen. Prestisjeprosjektet, som så langt har kostet staten nær 37 milliarder kroner, rakk kun å være åpen i åtte dager før problemene dukket opp.

Follobanen er et av de største samferdselsprosjektene Norge har sett noensinne, og ble åpnet med brask og bram i desember 2022.