Den svenske banken Bluestep Bank vil kjøpe den norske nisjebanken Bank 2 for en pris på rundt én milliard kroner.

Det fremgår av en børsmelding onsdag morgen.

Bank 2 ble etablert i 2005 og beskriver seg selv som en spesialistbank og tilbyr refinansiering og oppsamling av forbrukslån og kredittkortgjeld.

Bankens låneportefølje var på rundt 4,5 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Banken har 36 ansatte, alle på hovedkontoret i Oslo. Banken ble etablert av Jon Nordbrekken og nåværende styreleder Ole Grøterud, sammen med investor Øystein Stray Spetalen i 2005. Nordbrekken er stadig blant de største eierne.

– Er du fornøyd med salget?

– Både ja og nei. Dette er jo min baby, men det er sånn det blir. Det har pågått forhandlinger over litt tid, og det har vært mye blandede følelser, for meg spesielt. Men det er jo en veldig stor transaksjon for oss, sier han til DN.

Enig med storeiere

I meldingen opplyses det at Bluestep har kommet til enighet med Bank 2s største aksjonærer, som til sammen utgjør 71 prosent av de utestående aksjene.

Gjenværende aksjonærer vil få tilbud om å selge sine aksjer til samme vilkår, heter det. Kjøpsprisen på rundt en milliard kroner vil gjøres opp i en kombinasjon av kontanter og en reinvestering i Bluestep. Aksjonærer som selger 62.000 eller færre aksjer vil få hele oppgjøret i kontanter.

Styret i Bank 2 har anbefalt budet.

– Det er faktisk litt vemodig å stå her i dag, sier styreleder Ole Grøterud, som har vært med helt siden oppstarten.

Det er gått et halvt år siden de to låneaktørene gikk i dialog på tampen av fjoråret. Grøterud, som selv eier en liten del av banken, synes prisen er «fair».

Oppkjøpet er betinget av godkjennelse fra relevante myndigheter i Norge og Sverige og det er ventet at transaksjonen blir fullført i løpet av andre halvdel av 2023.

– Vi mener oppkjøpet vil lage en sterk, sammenslått bank og legge grunnlaget for bedre kundeopplevelser og fortsatt lønnsom vekst, sier administrerende direktør i Bank 2 Frode Ekeli.

Frode Ekeli, administrerende direktør i Bank 2.

Skulle gjerne hatt mer

Gründer Nordbrekken etablerte banken bare noen år før finanskrisen i 2008 og mimrer om det han kaller et «helsikes tjåk».

– Det var et skikkelig mediesirkus, med enormt fokus på Øystein Stray Spetalen og meg. Vi ble jo banken for gjeldsofrene, så det ble mye rabalder. Men de første årene sa vi vel nei til ni av ti kunder.

– Hva var tanken bak?

– I Aktiv Kapital så vi at det var behov for en sånn type nisjebank. Vi tilbød refinansiering og gjeldsmegling – vi hadde faktisk en hel pakke. Og det var voldsom etterspørsel. Banken har hatt enorm suksess fra dag en. Vi tjente penger etter ni måneder, og det er det ingen andre banker som har klart, meg bekjent.

På spørsmål om hva han synes om prisen svarer Nordbrekken at det kommer an på øyet som ser.

– Jeg skulle gjerne hatt mer og kjøperen skulle gjerne betalt mindre, så det har vært en dragning. Sånn er business.

Han sier transaksjonen reflekterer bankmarkedet slik det er nå, med strenge kapitalkrav og generelt streng regulering. Eller ganske krevende tider, som han kaller det.

– Du får liten innflytelse på virksomheten med så strengt tilsyn, men nå blir jo banken underlagt svenske tilsynsmyndigheter. Dette er nok et eksempel på at det er enklere for utlendinger. Det er en side av saken som ikke er uvesentlig.

Bluestep hadde en utlånsportefølje på vel 20 milliarder svenske kroner ved utgangen av 2022 og netto renteinntekter på 921 millioner svenske kroner gjennom fjoråret.

Et nøkternt liv

Nordbrekken eier 10,2 prosent av Bank 2 totalt, fordelt på selskap og privat, mens sønnen eier åtte prosent. Totalt får de 180 millioner på salget av Bank 2. I tillegg kommer 25 millioner fra datterselskapet Eiendomsfinans, som også selges.

Altså blir det verdier for over 200 millioner kroner totalt.

– Hva skal du bruke pengene på?

– Det vet jeg ikke. Jeg har så jeg lever. Jeg er ikke the big spender, men kanskje jeg skal gå på konserter og litt slike ting. Jeg lever et ganske nøkternt liv for å si det sånn. Der jeg kommer fra har man det i ryggmargen, sier Nordbrekken, som vokste opp på Røros.

I første kvartal fikk Bank 2 et driftsresultat før utlånstap på 36 millioner kroner. Avkastningen på egenkapital, som er et av de viktigste lønnsomhetsmålene i banksektoren, var på 12,5 prosent. Det var mer enn en dobling fra samme periode året før.

Netto renteinntekter endte i samme periode på rett over 57 millioner kroner, en liten nedgang fra samme kvartal i 2022. For hele fjoråret var netto renteinntekter på 242,3 millioner kroner.

Ellers på Bank 2s aksjonærliste dukker det opp kjente navn som Frederik W. Mohns Perestroika, Sundt as og Torstein Tvenge.