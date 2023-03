Artikkelen fortsetter under annonsen

Høy kredittrisiko er hovedårsaken til at banker går over ende. Høye utlånstap skaper store underskudd, som sørger for at egenkapitalen blir borte eller for lav til å drive videre. Som man så under finanskrisen, oppstår ikke kredittap kun som tap på utlån, men også på verdipapirer og en rekke finansielle instrumenter.

Det interessante med amerikanske Silicon Valley Bank, som gikk over ende før helgen, er at årsaken til fallet ikke har noe med kredittrisiko å gjøre.

Dette er så spesielt at jeg ikke kommer på noen andre banker hvor det har skjedd.

For å forstå hvordan det gikk galt, må vi kommentere ALM, som står for «Asset and Liability Management». For eksempel bør en bank som låner ut til fast rente, låne inn til fast rente, slik at utlånsmarginen er låst.

Hvis alle eiendeler og gjeld har fastsatt løpetid og er enten til fast eller flytende rente, er det å styre en banks renterisiko relativt elementært.

Innskudd fra kunder kan representere en utfordring, fordi de vanligste kontotypene ikke har fastsatt løpetid. Disse innskuddene er for banken i teorien en gjeld som kan forfalle i dag, men i praksis er det meste av innskuddsmassen særdeles langsiktig gjeld.

Hvis selskap A overfører 100 millioner kroner til selskap B, og begge er kunder i samme bank, blir bankens innskuddsvolum upåvirket av overføringen.

Bildet endrer seg hvis kundene får panikk. Som en slags start på finanskrisen for cirka 15 år siden fikk kundene i engelske Northern Rock panikk, fordi de var i tvil om banken ville overleve, takket være store mengder av dårlige lån. Da TV-bildene viste lange køer av innskytere som ville ta ut pengene, forstår man at innskudd plutselig er blitt kortsiktig gjeld. Dermed innebærer ALM også å sørge for at banken har tilstrekkelig likviditet.

Sveitsiske Credit Suisse er et eksempel på intelligent likviditetsplanlegging. Banken overlevde innskuddsuttak på 1500 millioner kroner – tilsvarende 37 prosent av innskuddene – i fjerde kvartal i fjor.

Silicon Valley Bank (SVB), derimot, gikk over ende da kundene ville ta ut innskuddene. Banken er spesiell av to årsaker: Det ene er, som navnet tyder på, at kundene var hovedsakelig teknologiselskaper. Det andre er at de elleville forholdene i teknologisektoren i 2021 førte til at disse selskapene nærmest druknet i penger fra «venture capital» og «private equity».

Oppstartsselskaper innenfor teknologi låner ikke så mye av banken. SVB hadde derfor mye mer innskudd enn utlån. De fleste synes kanskje ikke at det er et problem, men det var det, takket være de lave rentene.

At det å drive bank med stort innskuddsoverskudd ikke er så lett, viste tyske banker før finanskrisen. De investerte likviditetsoverskuddet i råtne, amerikanske boliglånspapirer.

Silicon Valley Bank unngikk den fellen, men gikk i en annen: Ledelsen tok ikke kredittrisiko, men siden amerikanske statssertifikater i 2021 ga litt over null i inntekter, valgte den å få litt høyere rente ved å kjøpe papirer med lenger løpetid. Til tross for at renterisikoen var for høy, kunne det ha gått bra.

I Norge tillater regnskapsreglene at man ikke verdsetter obligasjoner til markedsverdi hvis man klassifiserer dem som «holdt-til-forfall». I USA har man lignende regler, hvilket innebar at det betydelige verdifallet, som oppsto da rentene begynte å stige, ikke kom frem i bankens resultat.

Dessverre hadde banken intelligente kunder. De forsto at renteoppgangen førte til at obligasjonsporteføljer som verdsettes til kostpris, inneholder urealiserte tap, hvilket ble et diskusjonstema blant kundene.

En del av dem begynte å overføre pengene sine til andre banker. Det førte til at banken måtte selge en del av obligasjonene, og da ble tapene realisert. Dermed var det slutt.

Det er liten tvil om at det finnes andre banker hvis obligasjonsporteføljer inneholder urealiserte tap, men jeg har liten tro på at dette skal skape en global bankkrise. Til det er denne banken for spesiell.

Dessuten vil de urealiserte tapene bli borte med tiden, etter hvert som obligasjonene nærmer seg forfall, en effekt som kalles «pull to par» på obligasjonsspråket.

Vi får også legge til at bankene er rimelig godt kapitalisert.