Helt i slutten av mars omtalte DN at Finanstilsynet hadde pålagt en uavhengig gjennomgang av den lille forretningsbanken Næringsbankens utlånsportefølje.

Ordren kom etter at banken tidligere i år hadde tatt kontakt med tilsynet på bakgrunn av to tap i utlånsporteføljen som skulle komme til syne i bankens årsrapport, som ble lagt frem for en drøy måned siden.

I forbindelse med gjennomgangen påla Finanstilsynet banken å ikke yte lån, kreditter eller garantier til nye kunder. Banken fikk heller ikke betale utbytte eller bonus til de ansatte. Årsrapporten viste tapsnedskrivninger på til sammen 61 millioner kroner i fjor.

Tidlig torsdag ettermiddag la banken frem rapporten for første kvartal 2023, der det opplyses at banken fortsatt praktiserer utlånsstopp til nye kunder. Rapporten fra den uavhengige gjennomgangen av utlånsporteføljen er levert, skriver banken videre.

– Det vi kan si står i rapporten, sier administrerende direktør Johan Linn til DN torsdag.

Nye tap

I rapporten for første kvartal går det frem et resultat før skatt på 7,6 millioner kroner, nesten en halvering fra samme periode i fjor. Noe av grunnen er økte kostnader knyttet til bemanningsendringer, tapsutsatte engasjementer og prosessen med Finanstilsynet.

Ved utgangen av kvartalet hadde banken netto utlån på til sammen 3,8 milliarder kroner. Netto rente- og kredittinntekter endte i kvartalet på 41,8 millioner kroner, opp fra 29 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det fremgår videre at banken har bokført nye nedskrivninger for forventet tap på utlån i løpet av årets tre første måneder, denne gangen på 19,1 millioner kroner.

I en banks beregning av tap klassifiseres samtlige lån og engasjement i tre trinn. Alle nye lån plasseres i trinn 1, og ved vesentlig økt kredittrisiko, som at lån ikke er betjent på over 30 dager, flyttes de over i kategori 2. Ved overtrekk i mer enn 90 dager blir lån ansett som misligholdt og bokføres som trinn 3-lån.

I førstekvartalsrapporten opplyses det at nedskrivningene på 19,1 millioner kroner er fordelt slik:

Trinn 1: Én million kroner.

Trinn 2: 2,2 millioner kroner.

Trinn 3: 15,8 millioner kroner.

Banken skriver at balanseførte nedskrivninger i trinn 3 utgjorde 62,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Størstedelen av nedskrivningene i dette trinnet består av to større engasjementer innen eiendomsutvikling, der det ene prosjektet har blitt utsatt for vesentlig kostnadsøkning. Det andre engasjementet består av ulike prosjekter og er misligholdt, skriver banken.

«Samlet nedskrivning for disse to engasjementene utgjør 50,9 millioner kroner, mens eksponeringen er på 147 millioner kroner», heter det.

– Det knyttes mot konjunkturer. Vi som bank er berørt av at kundene har det vanskeligere enn tidligere, sier administrerende direktør Linn.

Vet ikke hvor lenge utlånsstansen vil vare

På spørsmål om han har noen indikasjon på hvor lenge utlånsstoppet vil vare, svarer Linn at banken er i dialog med Finanstilsynet og at det er tilsynet som har svaret på hvor lang tid prosessen vil ta.

Ifølge ham har ikke banken fått noen signaler om hvor lenge granskningen vil vare.

Linn tok over som administrerende direktør tidligere i år etter at Hans Skjelbred gikk av i januar. Han hadde da vært toppsjef i mindre enn ett år, etter å ha tatt over fra Øystein Snuggerud i mars 2022. Sistnevnte var en av bankens initiativtagere ved oppstarten i 2016.

Banken, som holder til i Moelv i Innlandet, fikk konsesjon fra Finanstilsynet i april 2017.

De to ovennevnte tapsnedskrivningene meldte banken selv om i en børsmelding i starten av februar. Styreleder Pål Svenkerud uttalte til DN i starten av april at det var snakk om «vesentlig forringelse», men forsikret om at det ikke ble avdekket økt kapitalbehov som følge av tapene.

– Vi anser ikke dette som noen dramatikk for bankens del, sa styrelederen.

Regionavisen Hamar Arbeiderblad skrev i april at den er kjent med at 11 av 14 ansatte i banken har sluttet det siste halvannet året. Banken betjener små og mellomstore bedriftskunder i distriktet.

Da banken startet opp hentet den inn drøyt 200 millioner kroner i egenkapital. Den hadde da nær 130 aksjonærer, hvorav over 100 var næringslivsaktører fra Innlandet. I tillegg var investorene Egil Stenshagen, Kjell Ulrichsen og Emil Aubert på aksjonærlisten i starten.

