Silicon Valley Banks kollaps før helgen kan få konsekvenser: Nå vurderer Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) og Federal Reserve å skape et fond som vil tillate tilsynsmyndighetene å garantere for flere innskudd hos banker som havner i trøbbel.

Det skriver Bloomberg.

Tilsynsmyndighetene skal ha diskutert den nye ordningen med banksjefer, ifølge kilder nær saken, som ikke ønsker å stå frem med fullt navn siden samtalene ikke var offentlige.

Håpet er at et slikt fond skal berolige de som setter inn penger og bidra til å unngå at det oppstår panikk.

Ordningen som vurderes er en del av etatens beredskapsplanlegging siden det er økt bekymring rundt helsen til mindre banker fokusert på venturekapital og start-up-miljøer.

Hverken FDIC eller Federal Reserve har så langt ønsket å kommentere saken.

Banksmell

Det har stormet rundt Silicon Valley Bank den siste uken – og selskapets aksjekollaps har smittet helt til banksektoren i Norge, der normalt stabile norske bankaksjer jevnt over falt to–tre prosent fredag. I Europa falt storbanker som Barclays og BNP Paribas fire–fem prosent.

Fredag ettermiddag norsk tid meldte CNBC at amerikanske myndigheter har tatt kontroll over nisjebankens midler, og stengt banken. Det er organet Financial Protection and Innovation som har stengt banken, mens Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) har tatt styringen over banken.

Dette er den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen i 2008.

Derfor gikk det galt

SVBs kundeportefølje består av en rekke tek- og oppstartsselskaper, som nærmest fikk penger kastet etter seg av venturefond mens rentene var lave gjennom 2010-tallet. Disse pengene har selskapene puttet inn hos SVB, som igjen investerte dem i blant annet lange, amerikanske statsobligasjoner med fast rente.

Strategien har fungert så lenge rentene har holdt seg lave. Men i takt med Feds sterke renteøkninger i møte med den høye inflasjonen, har også markedsrentene skutt til værs. Det betyr at lange obligasjoner, som normalt blir sett på som «risikofrie», faller i verdi når dagens rente stiger over nivået på bankens inngangskurser. Det fører til problemer når banken skal ha tak i midler for å dekke kundenes uttak.

Selskapene i bankens portefølje har på sin side opplevd kraftig økte lånekostnader på toppen av en generell kraftig prisvekst, noe som har ført til høyere pengebruk og færre innskudd til SVB.

I USA dekker myndighetenes garantiordninger opptil 250.000 dollar, eller 2,7 millioner kroner for enkeltinnskudd. Men det dekker kun en brøkdel av innskuddene hos SVB, skriver flere amerikanske medier. SVB hadde 175 milliarder dollar i innskudd ved slutten av året.