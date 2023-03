Artikkelen fortsetter under annonsen

Bankuro sendte Wall Street videre ned fredag. Kriserammede First Republic er ned over 70 prosent denne uken. Ved stengetid 21:00 norsk tid så det slik ut på Wall Street:

Dow Jones falt 1,2 prosent.

S&P 500 falt 1,1 prosent.

Nasdaq falt 0,74 prosent.

I motsetning til resten av uken, var det få svingninger på samleindeksene. Uroen i banksektoren fortsatte imidlertid med stor kraft. Den kriserammede banken Credit Suisse falt 7 prosent etter store svingninger de siste dagene, og den amerikanske banken First Republic Bank så aksjekursen stupe 33 prosent. Credit Suisse er ned om lag 20 prosent den siste uken.

Frykten etter kollapsen i Silicon Valley Bank, som ble satt under offentlig administrasjon fredag forrige uke, smittet i raskt over i flere banker denne uken. Begge de amerikanske bankene Sillicon Valley Bank og Signature Bank har i løpet av én uke lukket dørene for godt.

Storbankene Bank of America, JP Morgan og Citigroup var alle ned om lag fire prosent fredag.

Nedtelling

Neste uke er det ventet ny rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken (Fed) onsdag. For knappe to uker siden priset markedet inn en dobbel renteheving, men siden bankuroen inntraff har markedet spriket i forventningene.

Mye har endret seg siden sentralbanksjefen Jerome Powell talte til Senatets bankkomité, den 7. mars, som utløste et lite rentesjokk i markedet. Powell bekreftet at det trolig vil bli behov for kraftigere rentehevinger enn sentralbanken signaliserte i desember.

Dette begrunnet han med at det i mellomtiden har kommet en rekke sterke nøkkeltall, blant annet høyere enn ventet inflasjon samt kraftig jobbvekst og fallende arbeidsledighet i januar.

– De seneste økonomiske dataene har vært sterkere enn ventet, noe som tyder på at rentetoppen sannsynligvis vil bli høyere enn tidligere ventet, sa Powell.

Sjokkbølgene som har gått gjennom verdens finansmarkeder har ført til enorm usikkerhet rundt veien videre. I skrivende stund spår markedet en 70 prosent sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng.