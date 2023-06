Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere tek-aksjer var blant de mest omsatte i det amerikanske aksjemarkedet fredag, men de fleste falt. Aksjonærene i Sofi Technologies så aksjekursen rase ti prosent. I Palantir Technologies, Microsoft, Apple og Amazon ble også børsverdiene redusert til dels betydelig gjennom børsdagen.

Imidlertid hjalp Nvidias og Teslas kursoppgang til å holde Nasdaqs referanseindeks oppe deler av børsdagen.

Rett før stengetid surnet det i aksjemarkedet, og slik så det ut da børsene i USA stengte:

Den brede S&P 500 gikk fra oppgang til nedgang, og endte 0,4 prosent ned.

Likens falt også industritunge Dow 30 i løpet av et kvarter ned 0,3 prosent.

Teknologiaksjenes Nasdaq 100-indeks vinglet til nok et kursfall, denne gangen på 0,7 prosent.

Nytt 2000 eller 2008?

S&P 500 har fra mandag til fredag steget 2,7 prosent. På ukens siste dag lå den sentrale, brede markedsindeksen i førhandelen an til å stige igjen. S&P 500s beste uke i år var i mars, da den steg 3,5 prosent.

S&P 500-indeksen har steget seks dager på rad før fredagens fall. Aksjeinvestorene har dermed trosset frykten, som Feds signaler om fremtidige renteøkninger kunne gitt. Det er imidlertid ikke alle som er like optimistiske. For til tross for at S&P 500 teknisk sett er i et bull-marked, referer Bloomberg til uttalelser fra Bank of America-toppen Michael Hartnett:

– Dette er ikke starten på et nytt, skinnende bull-marked. Dagens marked ser mer ut som det gjorde i 2000 eller i 2008 med et stort rally før den store kollapsen.

Harnett omtaler seg som en bearish type, som indikerer at han tror på et fall i markedet. At han tok feil tidligere i år, mener han skyldes at USA unngikk en resesjon og at det ikke ble en kredittsmell i markedet. Dessuten klarte hverken han eller andre bear-entusiaster å forutsi at tek-aksjene skulle vinne såpass tilbake som de har gjort.

Populære cruiseaksjer?

Denne uken har særlig tek- og cruiseaksjene vært høyt omsatt i det amerikanske aksjemarkedet. Mandag kom flere positive aksjeanbefalinger på cruiserederiene. Carnival og Norwegian Cruise Line ble da løftet markant, og Carnival-kursen var mandag på det meste opp knappe 15 prosent. Aksjen avsluttet handelen i forrige uke på kurs 13 dollar, og ble torsdag omsatt for over 16 dollar.

Fredagen startet med en brå oppgang for Carnival-aksjonærene, men kursløftet var i løpet av en liten halvtime blåst bort. Carnival-kursen avsluttet uken med et fall på to prosent.

Norwegian Cruise Line og Royal Caribbean Cruises (RCL) har også steget brukbart denne uken, men de to aksjene reagerte likt som Carnival fredag. En rask oppgang ble etter en halvtime radert ut. De to aksjene falt henholdsvis 2,2 og 0,6 prosent.

