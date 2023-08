Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har ventet lenge på å se filmen og har vært en Nolan-fan i lang tid, sier Bøye Eine.

Sammen med kompisene Adrian Espvik og Halvar Grundt har han tatt på seg finstasen for å etterligne hovedrollen og protagonisten i en av de to nyeste Hollywood-blockbusterne: «Oppenheimer».

– Det blir som å se et Ibsen-stykke, som vi dessverre aldri fikk oppleve fordi vi ble født i feil tid, sier Espvik.

Trioen har møtt opp på Odeon i Oslo på en tidlig fredag ettermiddag i strålende sol, og er ikke alene om det. Filmen vises nemlig i en fullsatt sal som rommer 353 seter.

Dressen er på for Halvar Grundt (til venstre), Bøye Eine og Adrian Espvik

Det er ikke bare i Oslo at kinoene tiltrekker seg ferierende nordmenn foran lerretet.

Antall kinobesøkende for Odeon-kjeden var nemlig på 119.336 perioden 21. til 30. juli. Til sammenligning var tallet 36.881 samme periode i fjor. Tallene er ikke mindre imponerende for konkurrenten NF Kino som i samme periode hadde 207.160, kinobesøkende, mot 57.732 i tilsvarende periode i fjor.

– Besøkstallene de siste ukene har vært de største siden romjulen i 2019 og vi har aldri sett tilsvarende tall i en julimåned, sier leder for kommersiell ytelse Jon Sivertsen i Odeon.

Kinosjef for Odeon i Oslo, Terje Gangaas, sier de ble utsolgt for popcorn under åpningsuken for Barbie og Oppenheimer.

Kinoene slår tilbake

Trafikken som nå erfares i kinolokalene var nærmest utenkelig bare noen få år tilbake. Da lå bransjen med brukket rygg etter at politikerne hadde stengt ned samfunnet grunnet korona, og strømmetjenester som Netflix lullet folk tilbake i sofaen.

Da kinoene gjenåpnet var problemet manglende filmer fra Hollywood og enda større var mangelen på filmer av høy kvalitet. Nå håper bransjen at «Barbenheimer» kan bidra til en oppblomstring av kinointeressen.

Tidligere administrerende direktør i SF Norge og nåværende seniorrådgiver i Kulturmeglerne Ivar Halstvedt mener symbiosen av «Barbie» og «Oppenheimer» har vært mesterlig.

– Det som er unikt med konseptet er at to filmstudioer lanserer to filmer, som tilsynelatende er til vidt forskjellige publikum, og likevel treffer blink. «Barbie» lanseres som en markedsføringskampanje med geriljamarkedsføring, og «Oppenheimer» som et stort stykke filmkunst. Det har gitt en effekt vi aldri har sett før, sier Halstvedt.

Levedyktig

Halstvedt mener kinobransjen har vært gjenstand for krass kritikk uten mye grobunn de seneste årene. Han minner om at kinobransjen satte omsetningsrekord i 2019 og at strømmetjenester ikke primært har dratt folk fra kinoene, men fra lineær tv.

– Det stemmer at strømmetjenester som Netflix har fått et sterkere grep om publikum, men jeg tror det har vært en overinvestering i at folk kun ønsker å se på film hjemme, sier Halstvedt, og peker på Viaplays økonomiske problemer.

Han tror at kinoene vil få et kraftig oppsving etter hvert som generasjon Z blir en større del av kundesegmentet.

Ivar Halstvedt mener gardinene ikke vil lukke seg for kinobransjen på lang tid.

– Denne generasjonen har mer penger mellom hendene enn tidligere generasjoner og er mer opptatt av å nyte livet. For eksempel ved å gå på kino, sier han.

Han kommer samtidig med en bredside mot mediene:

– Pressen skriver stadig vekk «nå er kinoen død» – men den er mer vital og livskraftig enn noe annet medium. Kinoen ble oppfunnet i 1895 og har overlevd alle billedbærende medier, påminner han.

Aras Nazirlie, Oskar Halvorsen, Magnus Nordlie, Even Berglund og Herman Hatleberg gledet seg til de visuelle effektene i Oppenheimer.

Et dukkehjem

Tilbake i Odeon har de to norskamerikanerne Victoria Halvorsen og Tove Smith, ikledd hvitt og rosa, nettopp sett «Barbie» og er på vei ut av kinoen.

Venninnene kommer fra den republikanske gigastaten Texas og flyttet til Norge i fjor. Smith og Halvorsen klarer ikke å skjule følelsene når de begynner å utbrodere om inntrykkene filmen etterlot.

– Filmen var virkelig søt, sier Smith.

Stemmen blir lysere og ansiktet mer anspent i det hun sier: – Jeg kommer til å begynne å gråte, så Victoria får ta over.

Halvorsen følger opp:

– Det var mye på en gang, men jeg synes den avsluttende montasjen, som viste hvor vanskelig det er å være kvinne og skjønnheten i det, var gripende.

– Det var det politiske budskapet som resonnerte?

Mange hadde tatt turen til Odeon Kino en solfylt fredag ettermiddag i juli.

– Ja. Jeg har en datter og er gravid med en ny jente på vei. For meg var slutten på filmen virkelig søt, ettersom jeg vil at de skal vokse opp med å vite at de kan bli hva de ønsker, sier Smith.

Filmen har mottatt kritikk for å være overdreven politisk korrekt og «woke», og er blitt en slagmark i den pågående kulturkampen som råder i USA. Det er spesielt måten filmen fremstiller menn som setter sinnene i kok hos den amerikanske høyresiden.

«Tar du en shot hver gang Barbie nevner ordet «patriarkat», ville du ha besvimt før filmen er overstått», skrev Elon Musk på sitt heleide Twitter, som nylig byttet navn til X.

Norskamerikanerne medgir at den politiske innpakningen til tider gjorde det vanskeligere å følge med i handlingen, men at de likte budskapet.

– Vi tror budskapet resonnerer dypere for oss texanere, hvor kvinner ikke har de samme rettighetene som i Norge, sier Halvorsen.