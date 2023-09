Artikkelen fortsetter under annonsen

Bengt Neteland (51) har tidligere jobbet med finansiell rådgivning for John Fredriksen-systemet, Tor Olav Trøim og Kristian Siem. Han har vært med å ta store offshorenavn som Seadrill, Golar og Borr Drilling på børs. De siste seks årene har han jobbet for seg selv. Mye av tiden har gått med på å få flyselskapet Norwegian gjennom en meget krevende restrukturering.

Det har kastet av seg. De siste seks årene har rådgivningsfirmaet hans, Lotma Advisory, tjent nesten 50 millioner kroner. Nå vil han bygge videre, og har ansatt forvalter og eks-analytiker Synnøve Gjønnes (34) for å ta steg videre.

– Piggskoene på

– Jeg fikk 30–40 søknader, sier Neteland.

– Synnøve trakk det lengste strået. Hun har piggskoene på og vil utvikle og skaffe egne kunder. Hun har vært på begge sider av bordet og sett mange case som ikke fører frem, sier den erfarne rådgiveren.

Gjønnes startet for alvor karrieren i meglerhuset Pareto Securities der hun dekket oljeservicebransjen som analytiker. Etter et kort besøk hos Kværner gikk hun over til den andre siden som forvalter, der hun hadde ansvar for å få kundenes penger til å vokse, først for KLP og til sist for REQ Capital. Men med to små barn ville hun ha mer fleksibilitet i livet.

Synnøve Gjønnes begynner 1. november i Netelands Lotma Advisory. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

– Jeg har sett på det Bengt har gjort fra utsiden lenge, og det er kjempespennende. Da han var ute med annonse, var det «too good to ignore», sier hun.

– Får du en eierandel?

– Nå har jeg overtalt Bengt til å la meg prøve å jobbe i selskapet hans, så får vi se hvordan det går først.

– Jeg er ikke myk i hendene

Gjennom Lotma skal Neteland og Gjønnes bistå selskaper med rådgivning rundt restruktureringer, børsnoteringer og gjelds- og egenkapitaltransaksjoner. Som forvalter har Gjønnes vært borti mange selskaper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er veldig mange gode selskaper som når de skal på børs, hente penger eller strukturere balansen, er veldig gode på det operasjonelle, men som ikke nødvendigvis har erfaring med finansmarkedene. Vi skal hjelpe selskapene med å ha best mulig dialog med investeringsbankene og markedet, sier hun.

Hun trekker frem bølgen av børsnoteringer i 2020 og 2021 som eksempel, der mange hentet penger og gikk på børs, hvor investorer, ledelse og ansatte tapte store verdier i etterkant.

– Det er den type case hvor vi kan bistå med å sørge for at man har gode strategiske og finansielle mål før man henter friske penger, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Norwegian har Neteland hatt flere krevende oppdrag med alt fra forhandlinger med luftfartsgiganten IAG til å hente milliarder av kroner i egenkapital, kutte gjelden med enda flere milliarder og forhandlinger med både staten og obligasjonseiere.

– Jeg er ikke myk i hendene når jeg tar tak i ting som må røskes opp i. Dog, det er alltid en fin balanse for å komme frem til et bra resultatet for alle parter, sier han.

Ifølge Neteland kan det gå hett for seg i restruktureringer. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Neteland har vært med i en rekke børsnoteringer tidligere, og holder i øyeblikket på med enda en stor notering. DN har tidligere skrevet om hvordan han og rådgiver Alexander Munch-Thore satt med stor gevinst etter de fikk kjøpe Norwegian-aksjer ekstra billig.

Flere restruktureringer

De neste par årene tror Gjønnes det blir flere restruktureringer enn børsnoteringer.

– Vi har hatt et vedvarende bullmarked der man de siste årene har tynt den siste bølgen av børsnoteringer. Nå blir markedet mer ruglete og det kommer nok en del restruktureringer, sier hun.

Ifølge Neteland kan det gå hett for seg i restruktureringer. Det er som regel mange involvert, for eksempel kreditorer slik som banker, leasingselskaper, obligasjonseiere og andre parter som ansatte, kunder også videre.

– Hvem er de verste å forhandle med?

– Enkelte obligasjonseiere kan være tøffe å forholde seg til. Spesielt eiere av konvertible obligasjoner, sier han.

Neteland peker på bransjer som eiendom, reiseliv og varehandel han tror det kan komme noe restruktureringer fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.