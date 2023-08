Kaffearving Berent Friele politianmeldt for grovt bedrageri og dokumentforfalskning Politiet i Bergen har startet etterforskning av Berent Friele. Bakgrunnen er et gråmarkedslån han tok opp da et FN-prosjekt var i ferd med å kollapse.

3 min Publisert: 21.08.23 — 04.06 Oppdatert: en dag siden