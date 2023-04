Artikkelen fortsetter under annonsen

Styret i Bergenbio melder tirsdag kveld at det har vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon for å hente inn et bruttoproveny på inntil 250 millioner kroner.

Beslutningen kommer med forbehold om godkjennelse av ordinær generalforsamling 22. mai.

Selskapet skriver at bruttoprovenyet vil brukes til å fremme selskapets strategi for ikke-småcellet lungekreft, alvorlige luftveisinfeksjoner og generelle selskapsformål.

Styret opplyser at enkelte eksisterende aksjonærer samt eksterne investorer har garantert for tegning av aksjer tilsvarende 175 millioner kroner.

Får garantihonorar på 12 prosent

Investorer som Meteva og Investinor har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for aksjer for henholdsvis 65 og 17,5 millioner kroner. For å garantere disse beløpene, får de to investorene et honorar på 12 prosent av sine respektive beløp.

Selskapets ledelse og styremedlemmer vil også tegne seg for totalt minst 0,5 millioner kroner, opplyses det.

Tegningskursen er enda ikke fastlagt – dette, samt antall aksjer som skal utstedes, vil bli foreslått av styret dagen før generalforsamlingen.

I børsmeldingen fremgår det at tegningskursen skal være den teoretiske ex-rettighetskurtsen basert på volumvektet gjennomsnittskurs de tre siste handelsdagene før generalforsamlingen, minus en rabatt på 37,5 prosent.

De tre siste handelsdagene har den volumvektede gjennomsnittskursen vært 4,62 kroner, som med rabatten 37,5 prosent ville betydd en tegningskurs på 2,89 kroner.

Eksisterende aksjonærer blir prioritert, og for hver andre aksje som tegnes vil aksjonær motta en tegningsrett på én ny aksje i selskapet som enten kan selges senere eller utøves i gitte perioder.

Får økt fleksibilitet

Arctic Securities og Carnegie er engasjert som tilretteleggere i emisjonen, mens H.C Wainwright & Co. er engasjert som finansiell rådgiver.

Emisjonsnyheten kommer etter at selskapet under fremleggelsen av fjerdekvartalstallene for 2022 også uttalte at det ville være nødvendig å søke ytterligere finansieringsmuligheter i 2023.

– Det neste halvannet året vil vi presentere vesentlige nyheter fra våre studier. Gjennom en fortrinnsrettsemisjon vil selskapets balanse styrkes og selskapet få økt fleksibilitet til å støtte denne utviklingen, sier Martin Olin, administrerende direktør i Bergenbio i en pressemelding.

– I et stadig mer krevende kapitalmarked er vi tilfreds med at toneangivende aksjonærer ønsker å støtte BerGenBios planer og strategi, fortsetter han.