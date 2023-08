Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne gangen satser investor og forvalter Michael Burry på at de brede aksjeindeksene skal knekke sammen.

Ifølge innrapporteringer fra Burrys fond, Scion Asset Management, har det kjøpt kontrakter som skal gi gevinst om indeksene S&P 500 og Nasdaq 100 faller. På sosiale medier er det blitt spekulert i om posisjonene kunne være helt oppe i 1,6 milliarder dollar, tilsvarende omkring 17 milliarder kroner.

Bloomberg skriver mandag kveld at størrelsen trolig er langt mindre, og at størrelsene reflekterer de underliggende verdipapirene – ikke den faktiske innsatsen i veddemålet.

Fordelingen mellom de to investeringene skal være relativt like, og går ut på at Scion Asset Management har kjøpt kontrakter som eksponerer Scion mot utviklingen i to andre fond som speiler henholdsvis Nasdaq 100 og S&P 500. Scion har kjøpt kontrakter som gir rett til å selge posisjonene på et gitt tidspunkt, og Scion vil da tjene på differansen mellom de poengene indeksene hadde ved kontraktenes inngåelse og de poengnivåene de måtte ha når kontraktene utløper.

BREAKING :



Michael Burry just shorted the market with $1.6B



Bought $890M of $SPY Puts

Bought $740M of $QQQ Puts



This now makes up 93% of his entire portfolio



Look out below. pic.twitter.com/jiOEYxpVra — Michael Burry Stock Tracker (@burrytracker) August 14, 2023

På samme måte vil fondet tape, dersom indeksene skulle løftes fra dagens nivåer.

«Historisk høyt priset»

Gitt markedsutviklingen er Burry neppe alene om å posisjonere seg for et fall i aksjemarkedet. Sjeføkonom Stein Bruun sa til DN mandag kveld:

– De amerikanske aksjene er historisk høyt priset.

Scions shortposisjoner kan ha blitt inngått i slutten av andre kvartal, det vil si i juni, og ikke lenge før Nasdaq nådde årets topp i juli. Da hadde indeksen steget omkring 45 prosent siden nyttår, og var bare noen få prosentenheter unna toppnoteringen fra slutten av 2021.

Nasdaq 100-indeksen blir drevet av noen enkeltaksjer som utgjør en stor andel. Apple, Microsoft, Meta og Tesla er blant dem. Med stigende aksjekurs øker prisingen av aksjene, og sjefstrateg Christian Lie uttalte til DN tirsdag at «aksjer er blitt dyrere, ikke bedre».

Sjeføkonom Sten Bruun, Arctic Securities. (Foto: Sebastian S. Bjerkvik/Arctic Securities) Mer...

Bruun viser i en ukesrapport til samme nøkkeltall for prisingen av aksjer – der børskursen sammenlignes med analytikernes forventning til den fremtidige inntjeningen, forenklet til P/E på engelsk – og konkluderer med at det er en ekstra stor forskjell mellom det amerikanske og europeiske aksjemarkedet.

I Europa er P/E-tallet i snitt på drøyt 12 i markedet.

Til sammenligning betaler investorene i USA 19,8 ganger neste års inntjening for S&P 500-aksjene, og dette tallet har steget fra 15,3 siden toppnoteringen for indeksen i oktober i fjor.

Bruun påpeker den store forskjellen ved å trekke ut de åtte store tekaksjene i USA, som omsettes i snitt for 28 ganger neste års inntjening.

Ble «The Big Short»

Michael Burry ble kalt «The Big Short» av forfatter Michael Lewis, som etter finanskrisen skrev en bok om Burry og hvordan han satte penger på at gjeldspapirer ville falle i verdi. Obligasjonene inneholdt boliglån, pakketert på en finurlig måte, og verdiene viste seg å være svært oppblåste da skyldnerne ikke kunne eller ville gjøre opp for seg. Men da tiden trakk ut, var Burrys fond selv nær ved å gå tom for penger. Senere ble boken filmatisert.

Scion Asset Management skal ha hatt flere vågale shortposisjoner, og flere kan ha endt med tap. Investeringene som ble kjent mandag skiller seg noe ut da informasjonen kommer fra offisielle kilder. Opplysningene er imidlertid ikke kommentert av Scion Asset Management.