Sebastian Samuel Samuelsen (30) tar ekstrem risiko og satt med verdier for 900 millioner kroner i det feberhete kryptomarkedet høsten 2021.

I 2021 hadde kryptoinvestoren en inntekt på over 67 millioner kroner. Formuen var på nær 405 millioner kroner. Noe av pengene til 30-åringen ble i fjor brukt til å kjøpe en klokke til en halv million kroner og et tysk millionhvelv til 1,3 millioner kroner.

Nå er mer penger forsvunnet for 30-åringen. Ligningen for 2022 viser en inntekt på 34,7 millioner kroner og en formue på bare 12,6 millioner kroner. Skatten utgjorde 7,7 millioner korner for 30-åringen.

Da DN intervjuet ham for rundt ett år siden hadde kryptoinvestoren en diamantbelagt Rolex til en halv million kroner på armen. Det var den dyreste han fant, da han var innom en klokkebutikk i Karl Johans gate i Oslo høsten 2022. Han kan ingenting om klokker, ifølge ham selv.

Samuelsen var ikke alene om å tape stort i fjor, viser DNs kartlegging. 2022 var et forferdelig år i kryptobransjen, der store formuer ble kraftig barbert. Det gjelder også nordmennene som har bygget seg opp på den omstridte teknologien.

Det går fort i svingene, noe gründeren David Sønstebøs ligning er et bevis på. Sønstebø mer enn tredoblet sin ligningsformue fra 2020 til 2021, og var nær milliardær i fjorårets skattelister. Ett år senere er nær 800 millioner kroner borte.

Sønstebø er en av gründerne bak kryptovalutaen Iota, startet i 2015 som et av de tidlige alternativene til bitcoin.

Herdet

Sønstebø har ikke besvart DNs henvendelse om årets ligningstall. Da han uttalte seg i fjor, ville han ikke snakke om selve papirformuen. Ligningen var et «øyeblikksbilde basert på teoretiske verdier», mente han. Men stormen som var i ferd med å bygge seg opp i kryptomarkedene, kunne han kommentere:

– Jeg er herdet, for jeg har vært gjennom det så mange ganger. Jeg sjekker så å si aldri verdien på noe som helst. Det er helt uinteressant. Særlig i krypto bør du være langsiktig, og forsøke å vurdere verdien om fem-ti-tyve år, sa Sønstebø.

Vestlendingen Terje Øvrehus (44) som var tidlig ute med bitcoin, tapte 243 millioner, eller nesten 60 prosent av formuen i fjor. 44-åringen sier han ikke ønsker å kommentere sitt ligningstap.

Flymekanikeren Marius Kjærstad (40), som er rik på ethereum, og utvikleren Eirik Ulversøy (32) tapte omtrent 50 millioner hver i fjor.

Kjærstad og Ulversøy har ikke besvart DNs henvendelser.

– Et drittår

Kryptovaluta har vist seg spesielt sensitivt for de makroøkonomiske faktorene som vanligvis tynger tradisjonelle teknologi- og risikoinvesteringer. Fjorårets inflasjon og hissige sentralbankers rentehevinger, var med andre ord dårlig nytt.

– Det var veldig enkelt et drittår, sier kryptoanalytiker Vetle Lunde i K33.

Analytiker Vetle Lunde i K33. (Foto: Paul S. Amundsen) Mer...

– Krypto hadde den tyngste og dårligste reaksjonen på at nullrentefesten var over og falt i et veldig korrelert mønster med andre aktivaklasser. Det var stor gjeldsopphopning på tvers av selskaper som opererte i krypto. Mange uredelige aktører ble eksponert for ikke å ha midlene markedet forventet at de skulle ha, noe som førte til konkurser som også traff småsparere og store sparere. Svært mange kryptovalutaer falt med 90 prosent eller mer. Alt i alt var 2022 ganske makabert for alle med kryptoeksponering, sier han.

En av de mest spektakulære konkursene var kollapsen i verdens nest største kryptobørs, FTX. I fjor viste børsen seg å være tom for penger. Rundt 80 milliarder av kundenes ekte kroner var borte.

Sam Bankman-Fried (kjent som «SBF») hadde rukket å etablere seg som en frontfigur for industrien, og posisjonerte seg som en ansvarlig stemme som argumenterte for reguleringer. Skandalen utløste et kraftig krakk, som tynget markedet rundt året.

I begynnelsen av november ble «SBF» funnet skyldig i en omfattende svindelsak.

Opptur

Men selv om fjoråret var brutalt for norske og internasjonale kryptoformuer, har 2023 vært lysere – i alle fall for flere.

Siden årsskiftet har flere kryptovalutaer steget kraftig. Originalen bitcoin har ledet an, med en oppgang på 125 prosent siden årsskiftet, fra litt over 15.000 dollar. Andre etablerte valutaer som ethereum har også steget, i dette tilfellet nær 70 prosent.

Ifølge Lunde i K33 har årets oppgang skjedd i tre faser.

– Etter fjoråret var det ekstrem pessimisme i markedet med redusert eksponering, og derivatmarkedet satt tungt i shortposisjoner. Uten noen utløsende nyheter vokste det frem volatilitet i midten av januar som førte til shortskvis som ga kjøpepress i et illikvid marked, sier han.

Den andre fasen var de kaotiske dagene i mars der Silvergate, Signature og Silicon Valley Bank kollapset og den amerikanske sentralbanken startet et likviditetsprogram for å sikre finanssektoren. Da steg bitcoin kraftig.

Den tredje fasen mener Lunde kommer av at flere kryptoaktører i det seneste har vunnet frem mot det amerikanske finanstilsynet (SEC) for lansering av bitcoin-ETF-er. En ETF er et børsnotert fond.

– Nå begynner det å bli vanskelig for SEC å ikke godkjenne disse ETF-ene. Når markedsføringsapparatet til de store forvalterne begynner å snakke i positive ordelag om krypto har markedet reagert positivt på dette, sier analytikeren.

Men ikke alle har fått bli med på oppturen. David Sønstebøs Iota omsettes fremdeles på lavere kurser enn før pandemioppturen.