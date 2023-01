Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag kveld gikk én bitcoin for 23.738 dollar. Det er en økning på 43 prosent siden årsskiftet, og det ligger an til å bli den beste januarmåneden for kryptovalutaen på ti år.

Men, det er fortsatt langt unna toppen i oktober 2021 på 61.837 dollar.

Appetitten er tilbake

Torkel Rogstad er bitcoinekspert og medgrunnlegger av bitcoinmegleren Bare Bitcoin. Han sier at prisen på bitcoin er ekstremt volatil og peker på to faktorer kombinert som er årsaken til den utviklingen vi nå ser.

– Jeg ville blitt veldig overrasket om bitcoin ikke i løpet av 2024 begynner å snuse på tidligere høyder på 60.000-70.000 dollar, sier Torkel Rogstad i Bare Bitcoin.

– Sommeren og høsten i fjor gikk alt som kunne gå galt: «Alle» var svindlere, i tillegg til at store og pålitelige selskaper gikk dukken. Disse dårlige nyhetene overreagerte markedet muligens på.

– Den andre forklaringen er noe kjedelig, og det er det generelle makrobildet. Enkelte signaler fra sentralbankene har stor innflytelse på noe såpass spekulativt som det bitcoin er.

Bitcoin En digital «valuta» med tekniske egenskaper som minner om fysiske kontanters.

Oppfunnet av den eller de som står bak det gåtefulle pseudonymet «Satoshi Nakamoto,» og offentliggjort i 2008.

Den såkalte blokkjedeteknologien beskytter systemet mot tukling og manipulasjon, og sørger for at alle transaksjoner er irreversible. Dermed kan en ikke uten videre håndheve beslag av bitcoin, eller lignende.

Blokkjeden gjør også alle transaksjoner åpent sporbare til evig tid. Systemet ivaretar brukernes anonymitet ved at det ikke trenger å være noen kobling mellom enheten som gjennomfører gjennomsiktige transaksjoner, og den som står bak.

Fra en verdi lik null i starten, har bitcoin styrket seg kraftig mot tradisjonelle valutaer som dollar. I midten av juli var en bitcoin verdsatt til rundt 20.000 dollar, etter å ha rast fra et toppnivå over 69.000.

I tillegg forteller han at årets januar skiller seg ut med at bitcoin har gjort det særlig bra i helgene.

– Når resten av markedet er stengt har bitcoin gjort det relativt bra, noe som kan tyde på at appetitten for risiko er tilbake.

Tror på ny toppnotering

– Er du positiv til utviklingen videre?

– På lang sikt er jeg uten tvil positiv. Sentralbanken har svekket troverdighet med tanke på den skyhøye inflasjonen som herjer.

På kortere sikt sier Rogstad at det er «umulig å mene noe fornuftig», men at han i tiden fremover er en svak optimist.

– Jeg ville blitt veldig overrasket om bitcoin ikke i løpet av 2024 begynner å snuse på tidligere høyder på 60.000-70.000 dollar. Om fem til 15 år tror jeg verdien kan være på flere hundre tusen dollar.

– Når man når et absolutt bunnpunkt kan det bare gå én vei, sier han.

– Bitcoin er leketøy

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, peker også på bitcoins volatile natur og markedets risikovilje som viktige årsaker til oppgangen i januar.

– Helt underliggende har det ikke skjedd noe spesielt som forklarer oppgangen. Det er ingen fundamental endring som har skjedd i kryptomarkedet.

Robert Næss, investeringsdirektør og forvalter i Nordea.

Senest før jul var Næss ute med et innlegg i DN og advarte mot å investere i kryptovaluta. Det har han gjort flere ganger tidligere.

Næss sier at i tillegg til bitcoin har markedet søkt mer mot risikable investeringer, som teknologi- og vekstaksjer.

– Det er altså tilfeldigheter som er forklaringen bak oppgangen til bitcoin?



– Ja, det er større risikovilje, noe man også kan se på kursen på Tesla-aksjer. Det er ingen nye bruksmuligheter for bitcoin eller ny informasjon som kan forklare oppgangen.

– Det er ingen enkel forklaring på hvorfor markedet har større risikovilje, men det er jo et nytt år og det ser mange på som tiden for nye muligheter.

Investeringsdirektøren mener at på grunn av svingningene i bitcoinkursen så kan den fint nå 25.000 dollar i løpet av den neste uken.

Tror bitcoin skal til null

Næss tror derimot at bitcoinkursen på lengre sikt skal ned til null.

– Men det er mye som kan skje på vei mot null, og man skal ikke se bort fra at verdien kan mangedobles på veien ned.

– Bitcoin bringer ikke verden videre, det er ikke noe man trenger. Det er et leketøy for de som ønsker å trade.

– Torkel Rogstad mener at bitcoinkursen om fem til 15 år kan være på flere hundretusen dollar. Hva tenker du om det?



– Utvinningen av bitcoin, mining, krever enorme ressurser. Jeg tror at det i praksis er umulig at kursen kommer på de nivåene, sier Næss.

Generell oppgang for krypto

Nyhetskanalen CNBC trakk nylig frem den økte interessen for bitcoininvesteringer i USA.

– Bitcoin ser ut til å handles på linje med Nasdaq og risikoaktiva igjen, etter de siste månedene med frakobling, sa investeringssjef Sylvia Jablonski i Defiance ETFs til CNBC.

– Bitcoin ser ut til å handles på linje med Nasdaq og risikoaktiva igjen, etter de siste månedene med frakobling, sa investeringssjef Sylvia Jablonski i Defiance ETFs til CNBC.

– Dette er godt nytt for kryptoinvestorer i form av at hvis inflasjonen avtar og Fed nærmer seg rentetoppen, så vil det gi risikoaktiva pusterom. Det kan igjen lure investorene tilbake til markedet.