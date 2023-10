Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere kryptovalutaer har slitt lenge, ikke minst den mest kjente av dem, bitcoin. Men denne uken fikk den og flere andre kryptovalutaer en etterlengtet opptur. For første gang siden august ble bitcoin fredag handlet for over 30.000 dollar.

Det er riktignok milevis unna toppnoteringen i november 2021 da man måtte ut med nesten 65.000 dollar for en mynt av kryptovalutaen. Samtidig nærmer bitcoin seg en dobling av verdien siden nyttår, da den ble omsatt for drøyt 16.000 dollar.

Bare denne uken har verdien steget fem prosent. Forklaringen er ifølge blant andre Bloomberg at det amerikanske finanstilsynet, SEC, har droppet tiltalen mot to kryptotopper fra Ripple Labs. Dette tolkes som et av flere nederlag for tilsynets kamp mot kryptoindustrien generelt. Videre spekuleres det nå i at kryptovaluta kanskje endelig skal bli tatt inn i varmen av amerikanske myndigheter.

Noe av det kryptoforkjemperne håper på, er at aktører med søknader inne hos SEC får godkjennelse til å etablere børsnoterte fond med mandat til å investere i kryptovaluta. Blackrock er blant finansaktørene som har sendt inn slike søknader til SEC. Motstanden fra myndighetene skyldes imidlertid bekymringer for at en slike fond kan bli manipulert.

Kryptovalutaenes kurser ble slått ned i sommer, blant annet som følge av nyheter om SECs fremstøt mot Coinbase og Binance.