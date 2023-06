Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjos-familiens investeringsselskap Observatioriet Invest kan vise til et lavere overskudd i 2022 sammenlignet med året før.

Norwegian-gründer Bjørn Kjos eier selskapet sammen med barna Lars Ola Kjos, Guri Helene Kjos Brecke og Anna Helene Kjos-Mathisen.

I det ferske regnskapet går det frem at selskapet hadde finansinntekter på 114,3 millioner kroner, mot 110 millioner året før.

Observatoriet Invest eide i 2022 aksjer i kryptobørsen NBX og det opplyses at selskapet har solgt aksjer med en regnskapsmessig gevinst på 48,9 millioner kroner i fjor. NBX ble børsnotert i desember 2021, og i mars 2022 solgte Observatoriet Invest seg ned.

Investeringsselskapet endte året med et resultat før skatt på 32,3 millioner kroner, en kraftig nedgang fra året før da resultatet før skatt var på 100,1 millioner kroner.

Kjos-familien tok ut et utbytte på 15 millioner kroner i fjor, en liten nedgang fra 17,5 millioner kroner året før.

Bjørn Kjos ønsker ikke å kommentere fjorårstallene.

Bjørn Kjos Alder: 74 Stilling: Tidligere konsernsjef i Norwegian. Bakgrunn: Bjørn Kjos er jurist, flyver og næringslivsleder. Han var med da flyselskapet Norwegian ble etablert som regionalt flyselskap i 1993, og var toppsjef fra 2002 til 1. januar 2020. Han har bygget opp Norwegian til å bli hovedkonkurrenten til SAS i Norden og tatt selskapet ut i verden. Han har tidligere jobbet som jagerflyver i Luftforsvaret, og forretningsadvokat i daværende Vogt & Co., nå advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Kryptosalg

Selv om det nå er over fem år siden han ga seg som Norwegian-sjef har Kjos langt ifra lagt luftfarten på hyllen. Han sitter både på eiersiden og i styret i flyselskapet Norse Atlantic.

Kjos har også de seneste årene satset på krypto. For halvannet år siden tok han og familien kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX) på lavterskelbørsen Euronext Growth. NBX ble startet opp av Bjørn Kjos og svigersønnen Stig Kjos-Mathisen i 2018.

I slutten av mai i år ble det imidlertid kjent at danske Spenn vil kjøpe det Growth-noterte kryptoselskapet. Kjos, som tidligere eide nesten 16 prosent av aksjene, hadde da allerede vekslet inn NBX-aksjene sine i Spenn-aksjer.

HBK Holding inn

Deler av fjorårets inntekter for Observatoriet Invest kom fra utbytte fra HBK Holding, som Observatoriet Invest inntil i fjor eide 84 prosent av. Tidligere i år skrev DN at HBK Holding hadde et kjemperesultat med finansinntekter på 293 millioner kroner i 2022, og at eierne tok ut et utbytte på 67 millioner kroner. Dette var selskapets siste regnskap.

HBK Holding er fra og med i år fusjonert inn i Observatoriet. Før fusjonen var HBK Holding eid av Bjørn Kjos og familien gjennom Observatoriet Invest (84,1 prosent), Tore Kjos (7,6 prosent) og Bjørn H. Kise (8,2 prosent).

Selskapet var tidligere største aksjonær i Norwegian Air Shuttle, men eier nå kun en brøkdel av aksjene.