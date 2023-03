Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik så det ut for de ledende amerikanske børsindeksene ved stengetid mandag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0.12 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, falt 0.11 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, steg 0.07 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid falt markant til 3,9 prosent, etter å ha steget til nær 4,1 prosent forrige uke. På den andre siden steg sosiale medier-appen Snapchat hele 9,4 prosent på nyheter om at den amerikanske kongressen kan muliggjøre et forbud mot det kinesisk-eide sosiale mediet TikTok.

– Kan ikke fortsette

Den brede S&P 500-indeksen har steget rundt fem prosent så langt i år. Indeksen ligger fortsatt 15 prosent lavere enn toppnoteringen i november 2021.

– Markedet er på den dyre siden, men ikke vilt dyrt, sier investor Peter Hermanrud.

Hermanrud viser til at den amerikanske økonomien har vist seg svært motstandsdyktig i møte med høy inflasjon og økte renter. Sysselsettingsrapporten for januar viste at det ble skapt langt flere jobber enn ventet, mens arbeidsledigheten falt til det laveste nivået på 70 år.

– Den verden vi lever i nå kan ikke fortsette. Hvis det fortsetter å gå så bra, vil vi aldri få kontroll på inflasjonen. Man kan ikke fortsette å ha et så stramt arbeidsmarked, sier Hermanrud.

– Helt feil

Fredag får man nok en indikasjon på hvordan det står til med verdens viktigste økonomi, når sysselsettingsrapporten for februar publiseres. Det er ventet 200.000 nye jobber og uendret arbeidsledighet på 3,4 prosent, ifølge Trading Economics.

Flere profilerte økonomer, som Mohamed El-Erian og Larry Summers, har tidligere uttalt at å få inflasjonen ned til målet på to prosent vil kreve en dobling av arbeidsledigheten fra dagens nivå.

Hermanrud mener det høres sannsynlig ut, og selv ser han ingen «gyllen mellomvei» der sentralbanken fraviker inflasjonsmålet på to prosent for å unngå en økonomisk nedtur. Han konstaterer at det ikke danner et veldig godt bakteppe for amerikanske aksjer.

– Samtidig var det en ganske stygg nedtur i markedet i fjor. Men alt annet like vil svakere økonomisk vekst føre til lavere inntjening, og da må du eventuelt ha et veldig kraftig rentefall for å motvirke svekkelsen, noe som fremstår usannsynlig. Det vi ser nå er ikke veldig oppløftende.

Lite drahjelp fra Kina

Kinas utgående statsminister Li Keqiang lovte søndag en økonomisk vekst for Kina på «rundt fem prosent» for 2023. Dette er svakere enn fjoråret, som var på «rundt 5,5 prosent». Den kinesiske økonomien fikk en vekst på tre prosent i fjor – den nest laveste årsveksten siden 1970-tallet.

– Dette er et lavere vekstmål enn ventet. Myndighetene innser at svakere internasjonal etterspørsel kan utgjøre utfordringer for den kinesiske eksportsektoren, sier sjeføkonom for Kina hos ING, Iris Pang, i et notat etter åpningen av Folkekongressen.

Investorer og analytikere forsøker å fordøye uttalelsene og signalene fra Folkekongressen. Tidligere har utspill og endringer i kommunistpartiets prioriteringer slått ut i markedene – om det er eiendom, råvarer eller verdipapirer. Dette har hatt konsekvenser langt utenfor Kina. Dette ventes ikke å skje i år.

– Vekstmålet ble sannsynligvis satt i desember i fjor og tar ikke hensyn til den raskere enn forventede oppgangen i økonomien i det siste, skriver et team fra ANZ, ledet av sjeføkonom for Asia, Raymond Yeung, med henvisning til at nullsmittestrategien er avviklet.