Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter to år med kraftige rentehopp har Finanstilsynet lagt frem en ny utgave av sin årlige boliglånsundersøkelse.

Den indikerer at bankene kniper mer igjen: Nye boliglånstagere får i gjennomsnitt en samlet gjeld på 326 prosent av sin brutto årsinntekt. Det er en klar nedgang fra tilsvarende undersøkelse i fjor, der gjeldsgraden var 347 prosent av årslønnen. For unge førstegangskjøpere er gjeldsgraden 368 prosent, også dette en klar nedgang fra tidligere.

– Vi har vært bekymret lenge, i likhet med andre, for den høye gjeldsgraden vi har i Norge. Årets undersøkelse viser at den går ned. Etter mange år med økning er årets resultat et skritt i riktig retning. Vurderinger utover det kommer vi tilbake til i Finansielt Utsyn som slippes i desember, sier avdelingsdirektør Knut Haugan til DN.

Rentene spiser opp bufferen

Men boliglån er samtidig en dyrere affære nå. Og tross nedgangen i gjeldsbelastning, spiser økte renteutgifter opp bufferen til flere låntagere enn tidligere.

Finanstilsynet måler en økning i utlån til personer som har lite eller ingen penger igjen etter at banken har tatt sitt, og samtidig tar høyde for at renten øker videre med tre prosentpoeng – slik de er pliktige til gjennom kravet til såkalt stresstesting:

Artikkelen fortsetter under annonsen

17 prosent av nye lånebeløp ble gitt til personer som kun har mellom 0 og 2000 kroner i månedlig buffer etter bankens stresstesting – en økning fra 15 prosent i fjor.

Og nær en tredjedel av nedbetalingslånene gis til låntagere som har under 4000 kroner igjen til andre utgifter etter stresstestingen.

– Overvurderer bankene kunders betalingsevne?

– Denne undersøkelsen er ikke en etterlevelsestest. Vi ser ikke på hvordan disse prosessene gjøres i de ulike bankene, det gjøres i det løpende tilsynet med bankene. Når det er sagt er det viktig at bankene har god kvalitet og gjør en ordentlig kredittprosess når de innvilger lån, sier Haugan.

Seksjonssjef Thea B. Kloster i Finanstilsynet. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Avdragsfrihet

Finanstilsynet ser utviklingen i klar sammenheng med den uvanlig bratte økningen av styringsrenten, som på to år har gått fra 0 til 4,25 prosent. Høyere låneutgifter tvinger bankene til å knipe igjen, ettersom de er pliktige til å påse at størrelsen på boliglånet er håndterbart.

Men tilsynet antyder at ikke alle banker kniper igjen nok: Ifølge rapporten har det vært en økning i andelen nye lån til låntagere som har «utilstrekkelig betjeningsevne».

– Dette er snakk om fleksibilitetskvoten. Bankene har rom igjen i bruk av disse kvotene, sier seksjonssjef Thea B. Kloster, som viser til at bankene har anledning til å innvilge lån til personer som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften.

Etter pandemien gjelder dette for åtte prosent av lånene i Oslo og ti prosent i resten av landet.

Nordea-topp Randi Marjamaa meldte onsdag om en sterk økning i kunder som ønsker å kun betjene rentene på boliglånet. Hos Nordea har forespørsler om avdragsfrihet i høst økt med 47 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det står i kontrast til hvordan tilsynet oppfatter markedet.

– Vi gjorde en undersøkelse tidligere i høst der vi hentet inn informasjon om bankenes praksis for å innvilge avdragsfrihet. Da spurte vi også om pågangen. Svarene var spredt, så det er godt mulig at noen banker opplever stor pågang, mens andre ikke gjør det. Summen av det vi fikk var et signal om at så langt, så er det ikke unormalt i antallet forespørsler om avdragsfrihet. Det er på et stabilt nivå, sier avdelingsdirektør Haugan.

Flere unntak til unge

Belåningsgraden til nye boliglånstagere, altså hvor mye de låner sammenligner med hva de stiller i egenkapital, er nær uendret fra i fjor.

Undersøkelsen for 2022 viste at gjeldsgraden hadde økt med rundt ti prosentpoeng siden pandemiåret 2020, som ble fulgt av en sterk økning i boligprisene. De siste månedene har boligprisene falt tilbake.

Tilsynet har også vært urolige for en «kraftig økning» i boliglån som gir låntagerne en samlet gjeld på over fire ganger bruttoinntekten. I fjor gjaldt dette 46 prosent av nye utlån. Andelen har imidlertid sunket markant til 38 prosent i år, og den synker for låntagere i alle aldersgrupper, viser rapporten.

Avdelingsdirektør Haugan sier den fallende gjeldsgraden sannsynligvis er en kombinasjon av flere ting.

– Dersom inntekten stiger, så vil gjeldsgraden gå ned, gitt at man ikke øker gjelden tilsvarende. En annen faktor er at det er grunn til å tro at låntagere kanskje er mer forsiktig i dagens situasjon og på dagens rentenivå. Det er også grunn til å tro at bankene kanskje er mer forsiktig med sine utlån, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.