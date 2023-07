Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Norge falt 1,2 prosent fra mai til juni. Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for juni, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Norges Bank på sin side så for seg at juni-tallene ville holde seg uendret fra måneden før, men de sesongjusterte tallene viser et fall på 0,5 prosent.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken ventet på forhånd et sesongjustert fall på 0,3 prosent på månedsbasis.

– Rentene begynner å bite, og vi kan se for oss at prisene vil falle enda mer enn normalt i juli også. Dette er bare starten. De siste rentehevingene er fortsatt ikke innbakt i boligprisene, og det er ventet heving i august og september. Det kan falle ganske mye mer, sier Midtgaard.

Hun peker på at det har vært høy aktivitet i boligmarkedet og at antall boliger for salg i juni var på et rekordhøyt nivå, samtidig som antall usolgte boliger hoper seg opp.

– Flere boliger legges ut enn det som kjøpes, så det presser prisene ned. Det blir nok mer surt i markedet fremover. Vi tror boligprisveksten vil gå i null i desember. Boligpris desember i år vil være tilsvarende desember i fjor, sier Midtgaard.

Hun tror likevel ikke at dagens tall vil sette en stopper for Norges Banks rentehevinger fremover.

– Boligprisene falt mer enn Norges Bank har lagt til grunn. De vil nok heve hele veien opp til 4,25 prosent, og vi skal ikke utelukke 4,5 prosent heller, legger hun til.

«Lite hyggelig reise»

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets tror oppgangen i starten av året kommer til å bli visket bort.

Nordeas seniorstrateg Dane Cekov. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Dette er starten på en reise med nedgang i prisene. «Winter is Coming» – det er klisjé, men sannheten. Tallene reflekterer ikke dobbelthevingen, og ikke de ytterligere to etter sommeren, så det vil fortsette med nedgang. Vi tror på nedgang på mellom fem og ti prosent. Dette er starten på en reise som blir lite hyggelig for noen, sier Cekov.

Han legger til at husholdningene vil se boligverdien gå ned.

– For Norges Bank sin del betyr ikke det nødvendigvis kutt. Nå må Norges Bank skape en resesjon for å dempe inflasjonen, og det tror jeg vil komme som et sjokk for mange. Det er ikke det mest populære budskapet å komme med, legger han til.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets ventet på forhånd en sesongjustert oppgang på 0,3 prosent fra forrige måned.

– Det var en svakere prisutvikling enn det vi hadde anslått. Det ser ut til at renteøkningene er i ferd med å sette sterkere preg på prisutviklingen, enn det som har vært tilfellet tidligere i år, sier Haugland.

Hun venter at Norges Bank fortsetter å heve renten i tiden fremover, og at omslaget i norsk økonomi fortsatt ikke er her.

– Akkurat nå er det konsumprisveksten som er viktig for Norges Bank, og alt det som påvirker den. Deriblant kronekursen, og når husholdningenes forbruk demper seg, sier Haugland.

Rentebelastningen øker

Tidligere i juni slo Norges Bank til med en dobbeltheving og hevet styringsrenten til 3,75. Sentralbanken ser for seg en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten, opp fra et anslag på 3,6 prosent ved forrige pengepolitiske rapporten i mars.

Den pengepolitiske komiteen mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å få ned inflasjonen. Norges Bank varslet også at det sannsynligvis vil bli nok en heving på møtet i august.

Sentralbanken anslår at boliglånsrenten vil ligge på om lag 5,4 prosent i løpet av neste år, noe som vil føre til at rentebelastningen for norske husholdninger øker med ti prosent.