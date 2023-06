Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt litt fra start tirsdag morgen, men det bedret seg litt utover dagen og hovedindeksen sluttet opp 0,17 prosent etter en nokså rolig handelsdag.

Blant de mest omsatte aksjene tirsdag var Equinor som steg 0,77 prosent og Nordic Semiconductor som endte opp 3,82 prosent.

Havila Kystruten falt 75,49 prosent etter at selskapet meldte om en kapitalinnhenting på 757 millioner kroner mandag ettermiddag etter børsslutt.

Senere mandag kveld meldte selskapet at kapitalinnhentingen var gjennomført. Tegningskursen i emisjonen ble satt til 1,1 krone. Det tilsvarer en rabatt på nesten 80 prosent mot sluttkursen mandag ettermiddag.

Etter børsslutt mandag var markedsverdien på selskapet 377 millioner kroner, mens den tirsdag ettermiddag var på 92,6 millioner kroner.

DNs kommentator Thor Chr. Jensen beskriver i sin børskommentar tirsdag rederiet som en branntomt.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å tilbakebetale gjeld utstedt av Tersan-verftet i Tyrkia, betale leveringsavdrag samt å dekke drifts- og transaksjonskostnader.

Havila Holding as, som kontrolleres av styreleder Per Sævik og hans familie, er blitt tildelt 423 millioner nye aksjer.

Etter transaksjonen vil Havila Holding AS eie 468 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 61,3 prosent av utestående aksjekapital etter gjennomføringen av den rettede emisjonen, ifølge en børsmelding natt til tirsdag.

Everfuel-aksjen falt litt over 13 prosent etter at selskapet mandag kveld meldte om problemer med selskapets hydrogentrailere.

Oljeprisen falt tirsdag ettermiddag og nordsjøolje ble omsatt for 74,80 dollar da Børsen stengte.