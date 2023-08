Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag kveld etter stengetid på de amerikanske børsene var det netthandel- og teknologiselskapet Amazons tur til å presentere resultater for andre kvartal.

Selskapet som ofte omtales som en av de «fem store» teknologiselskapene i FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) sto til forventningene, og vel så det.

Amazon kunne vise til en omsetning på 134 milliarder dollar, opp fra 127 milliarder samme periode i fjor. På forhånd ventet analytikerne inntekter på 131,6 milliarder dollar. Videre fikk selskapet et driftsresultat på 7,68 milliarder dollar mot ventete 4,7 milliarder. Altså 60 prosent bedre.

Aksjen stiger seks prosent i etterhandelen.

Selskapet guider omsetningen til å ligge mellom 138 til 143 milliarder for tredje kvartal. Driftsresultatet forventes å ligge i intervallet 5,5 til 8,5 milliarder dollar, mer enn en dobling fra samme kvartal i fjor.

Så langt i år har Amazon steget om lag 50 prosent og har i likhet med en rekke teknologiselskapet bidratt til å løfte New York-børsene.

Skytjenesten

I forkant var det knyttet særlig spenning til omsetningen fra selskapets skytjenester som leveres gjennom Amazon Web Services.

Av omsetningen forventet Wall Street at over 16 prosent skulle komme fra skytjenesten, det skulle også vise seg å bli fasiten. Inntektene fra skytjenesten beløp seg til 21.8 milliarder dollar og trekkes frem som ett gullkorn fra rapporten.

I likhet med Amazon kunne rivalene Microsoft og Alphabet forrige uke vise til sterke resultater i deres respektive skytjenester.

Permitteringer uten sidestykke

I kjølvannet av Coronapandemien påbegynte Amazon, i likhet med FAANG-selskapene, en ansettelsesbonanza for å dekke etterspørselen etter netthandelsprodukter.

Men da resesjonsflaggene begynte å vaie for fulle seil i 2022 igangsatte Amazon nedbemanningsrunder uten sidestykke. Bare i 2023 har selskapet gitt mer enn 27.000 ansatte sparken, til sammenligning har Meta avskjediget 20.000 medarbeidere og Microsoft kun 10.000.

Blant de 27.000 er flere av dem butikkmedarbeidere.

Selskapet lanserte Amazon Fresh som et matleveringskonsept i 2007 og ti år senere ble dagligvarekjeden Whole Foods kjøpt opp med formål å utfordre dagligvaregiganten Walmart. Seks år senere er fasiten at Walmart kaprer markedsandeler fra Whole Foods – ikke motsatt.

Blant synderne som trekkes frem er selskapets Just Walk Out- teknologi som skal tilrettelegge for kontaktløse betaling. Tidligere ansatte har påpekt at teknologien er mer forvirrende enn behjelpelig samtidig som den fjerner det menneskelige elementet som mange kunder verdsetter ved handleturen.