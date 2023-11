Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs startet uken med en oppgang på 0,49 prosent, der internasjonale finansmarkeder har vesentlig rentefall og børsoppgang i bakspeilet fra forrige uke.

Uken her hjemme starter forsiktig – det kommer hverken kvartalstall eller makro-indikatorer å snakke om mandag. DN ringer Leif Eriksrød, porteføljeforvalter i Alfred Berg, som har fulgt norske aksjer tett i en mannsalder.

– Hva skal du gjøre denne uken?

– Hehe, det blir stort sett tall denne uken også, sier Eriksrød.

Både tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kommer flere store Oslo Børs-noterte selskaper med kvartalstall, deriblant Autostore, Mowi, Salmar og Kahoot, før uken rundes av med det alle makro- og renteinteresserte venter på: norske inflasjonstall for oktober.

Disse er viktige for Norges Bank inn mot rentemøtet i desember, der sentralbanken selv har mer enn hintet til atter en renteheving.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det skal være sjokkerende lav inflasjon for å unngå renteøkning, kommenterte leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, til DN søndag.

– Har sett vanvittige kursutslag

Eriksrød i Alfred Berg er kanskje mest spent på oppdrettsselskapenes kvartalstall:

– Med oppdretterne er risikoen ofte litt skjev. Har du biologiske hendelser er det negativt, men du får sjelden flere fisk enn du satt ut. Derfor er det ekstra spennende med oppdrettsselskapene.

Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder for Alfred Bergs aksjeteam. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Det er likevel slik at majoriteten av Oslo Børs' selskaper er ferdig med kvartalspresentasjonene for denne gang. Leif Eriksrød oppsummerer resultatsesongen slik:

– Rimelig ålreit i sum. Resultatene fra tungvekterne har vært decent, og det er de som betyr noe i totalen.

– Men vi har sett vanvittige kursutslag i enkeltaksjer – vi snakker 15–20 prosent dersom man ikke har nådd helt opp til forventningene. Det er veldig mye, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Størst nedsiderisiko i shipping

Utslagene har likevel ikke vært nok til at Eriksrød har endret oppfatning av hverken enkeltselskaper eller sektorer som helhet:

– Forventningene våre snur veldig gradvis – de snur ikke etter én kvartalsrapport. Finner vi noe vi synes ser veldig interessant ut, må vi først selge oss ut av noe annet. Vi roterer porteføljen veldig langsomt, og har ikke noe binært syn på hvordan selskapene leverer, sier han.

– Hvor ser du størst nedsiderisiko?

– Det er litt vanskelig å svare på, men shipping er en bransje som ligger med mye høyere inntjening enn normalt. De tjener veldig godt, og det vil ikke vare evig – men hvor mye lenger det vil vare er jo ikke godt å si.

Han tilføyer at de nettopp derfor har moderat eksponering mot shipping-aksjer, fordi de har det med å svinge kraftig.

– Selv om ratene er høye, vet vi av erfaring at ting kan snu fort, sier Eriksrød.

Oljeprisoppgang og børsfest i Asia

Mandag formiddag handles brent-olje for omkring 86 dollar i spotmarkedet, en oppgang på rundt 1,4 prosent siden midnatt.

Ingen Oslo Børs-noterte selskaper har kommet med kvartalstall mandag, men Norwegian presenterte sterke trafikktall for oktober – og steg på et tidspunkt over tre prosent etter disse. Aksjen endte imidlertid ned 0,3 prosent mandag.

De to oljeselskapene Panoro Energy og BW Energy steg henholdsvis 2,4 og 4,2 prosent mandag morgen, etter at de delte nyheten om et «signifikant» oljefunn i et felt de samarbeider om i Gabon.

Parallelt med dette har flere aksjeindekser i Asia steget friskt gjennom natten – japanske Nikkei 225 steg 2,4 prosent, Hongkongs Hang Seng-indeks steg 1,8 prosent og Shanghai-indeksen endte opp 0,9 prosent.

Den sørkoreanske Kospi-indeksen endte på sin side opp hele 5,7 prosent, etter nyheten om at sørkoreanske myndigheter innfører et midlertidig short-forbud.

– Et helt greit år

Internasjonale børsinvestorer fikk ellers en pen uke forrige uke, der den amerikanske samleindeksen S&P 500 klatret 5,9 prosent og den europeiske samleindeksen Eurostoxx 600 steg 3,4 prosent.

Her hjemme var imidlertid børsoppgangen langt blekere – Oslo Børs steg skarve 1,7 prosent forrige uke. Hovedindeksen har lagt bak seg noen uker med stadige svingninger, rett nok uten de største utslagene.

– Hvordan ser 2023 ut til å ende for deres del?

– Vi har klart oss litt bedre enn fondsindeksen vi sammenligner oss med, så sånn sett er det greit. Men 2023 blir ikke et år som går inn historiebøkene som veldig bra, det er mer et helt greit år avkastningsmessig i aksjesammenheng, sier Eriksrød i Alfred Berg.

Dramatiske bilder: – Ingen har sett noe som dette før Laks helt oppspist av lus i anlegget til Mowis islandske datterselskap Arctic Fish på Island. All fisken i anlegget skal være død eller syk. 01:36 Publisert: 01.11.23 — 09:39

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.