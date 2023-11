Artikkelen fortsetter under annonsen

En gruppe partnere hos Boston Consulting Groups Stockholm-kontor har fått en saftig baksmell på skatten etter at svenske Skatteverket har gått gjennom et titall skattemeldinger fra en gruppe partnere hos konsulentgiganten.

Ifølge Dagens Industri, som omtaler etatens beslutning, er det snakk om 19 konsulenter som får oppjustert skatteregningen med totalt 300 millioner kroner.

Bakgrunnen for smellen er at Skatteverket har satt ned foten for det den svenske avisen omtaler som en komplisert bonusordning for BCG-partnerne. Selskapet skal ha utstedt warrants, eller kjøpsopsjoner, i unoterte Delaware-registrerte selskaper, noe som har muliggjort at partnerne kunne klassifisere bonuser som kapitalinntekt i stedet for ordinær arbeidsinntekt. Sistnevnte har en langt høyere skattesats.

450 mill. underrapportert

Det er gjort totalt 40 vurderinger, fra inntektsårene 2017 til 2021, der 450 millioner svenske kroner ifølge Skatteverket er blitt underrapportert. Som følge av reklassifiseringen av inntektene er grunnlaget økt til 799 millioner svenske kroner for de aktuelle årene, fordelt på de 19 konsulentene.

På individuelt plan økes den skattemessige inntekten med alt fra en drøy million svenske kroner til over 20 millioner kroner. Det gjør at flere av konsulentene nå er oppført med årslønner på alt mellom fire og 37 millioner svenske kroner.

Erik Flinck, sjef for BCGs Stockholm-kontor, har opplyst til DI at selskapet planlegger å klage på avgjørelsen, mens BCGs landssjef i Sverige har avslått å kommentere saken overfor avisen.

– Etter undersøkelser har Skatteverket kommet til den oppfatningen at inntekt fra warrants skal skattes på lik linje som ordinær arbeidsinntekt, og ikke som kapitalinntekt. Dersom beslutningen påklages vil det bli opp til domstolen å komme frem til hvordan inntektene skal beskattes, sier Skatteverkets prosessfullmektig Thomas Bjurberg til DI.

Global brems

DN har i en rekke saker denne høsten omtalt lønnsnivået i konsulentbransjen i Norge, om alt fra startlønninger til «særlig uavhengige stillinger» og inntekter for de norske toppene.

Samtidig er det blitt klart at det siste års kraftige pengepolitiske innstramninger, i møte med et stadig mer turbulent, makroøkonomisk klima, har satt en brems for vekstanslagene. I starten av november skrev Financial Times at McKinsey og BCG fryser nyutdannedes lønninger neste år, når etterspørselen blant kunder og høyere priser har bidratt til et stemningsskifte i bransjen.

I februar skrev Bloomberg at McKinsey vil kutte rundt 2000 stillinger, med håp om at nedbemanningene vil kunne bidra til å opprettholde de saftige bonusutbetalingene til partnerne.