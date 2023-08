Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva sier man så når årsregnskapet viser minus 2,7 milliarder kroner?

– Våre børsnoterte aksjer er bokført til markedskurser, og da blir det sånn noen ganger. Store deler av vår portefølje er i et begrenset utvalg børsnoterte aksjer, og de svinger i verdi, sier investor Erik Must (80).

Mannen har vært i aksjemarkedet en liten evighet og har sine meninger om hvordan investeringer skal og bør gjøres. Nylig summerte han opp 2022-regnskapet for familiens investeringsselskap Must as som er fullt opp med aksjeinvesteringer. Da måtte han konstatere at konsernverdiene ble barbert kraftig.

Etter at regnskapet endte med pluss 5,9 milliarder i 2021, og knappe to milliarder året før, ble det et solid minusresultat i fjor.

– Vi eier 25,2 prosent av Arendals Fossekompani, og den posten utgjør omkring en fjerdedel av vår portefølje. I de senere år har aksjen steget voldsomt, og så korrigerte den noe i fjor, sier Must.

Dette kurshysteriet

I en 15-årsperiode ble aksjen i relativt trauste Arendals Fossekompani omsatt fra 15 til 70 kroner. Kursen fikk riktignok et lite byks i 2018 også, men kursutviklingen da nullrenteregimet slo inn for fullt under koronapandemien: 420 prosent på under to år.

Så kom fjoråret da kursen «korrigerte noe» – eller raste som andre ville sagt – over 40 prosent.

– Man må overse brå kurssvingninger og kvartalshysteri, og følge selskapene over tid – det er det som gir best mulighet for verdiskaping. Derfor har vi også alltid god likviditet for å kunne støtte våre selskaper, dersom de skulle trenge egenkapital, sier Must.

– Verdiskaping finner sted over flere år, og da kan man ikke bare være opptatt av børskursene, fortsetter Must.

Da Erik Must uttalte seg om rekordresultatet fra 2021 i fjor sommer, sa han:

– Det er betydelig usikkerhet i verden fremover og det er viktigere enn noen gang å være bunnsolid og kunne stå støtt gjennom stormen. Vi er godt rustet med solid egenkapital, ingen gjeld og god likviditet.

Det siste kan han gjenta i år, men nå legger han til:

– Vi er usikre på veksten i verdensøkonomien fremover. Vi er også usikre på hvordan sentralbankenes forsøk på å håndtere den økte inflasjonen ville slå ut i gjentatte renteøkninger.

– I usikre tider er det ekstra godt med mye likviditet og null gjeld, ifølge Must.

«Aldri solgt»

I tillegg til Arendals Fossekompani, preges porteføljen av syv andre aksjer som preger porteføljen i stor grad: Kongsberggruppen, Borregaard, Polaris Media, Elkem, Veidekke, Glamox og Gyldendal.

– Vi har aldri solgt aksjer i disse selskapene, og har heller ikke planer om å gjøre det. Vi har vært aksjonær i Arendals Fossekompani i over 50 år, sier Must.

Konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch (til høyre), eller «verdens beste medieleder», ifølge Erik Must, dundret ned over 40 prosent på børs i fjor. Must eier 15 prosent av Polaris-aksjene. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Av de åtte tunge aksjeinvesteringene, er Glamox den eneste som er bokført til kostpris – som også aksjene i den unoterte porteføljen er. Der ligger for øvrig også omkring en fjerdedel av aksjene i Dagens Næringslivs morselskap.

Dessuten familieselskapets aksjer i flere tidlig fase-selskaper innen it, materialteknologi og bioteknologi.

– Vi er tilfredse med den langsiktige verdiskapingen i engasjementene våre. Vi har 10,6 milliarder kroner i egenkapital, ingen gjeld og en meget god likviditet. Kontantbeholdningen utgjør fem til ti prosent av porteføljen, sier Must.

«Veldig» aktiv

Man kan finne Must selv eller en representant for familien i flere styrer eller valgkomiteer rundt om i porteføljeselskapene, og han gjentar mantraet «ansvarlig, aktivt og langsiktig eierskap over tid gir størst verdiskaping».

– Vi vektlegger særlig det aktive eierskapet og vi følger opp selskapene hele tiden, sier han.

At en av de større aksjepostene, Kongsberggruppen, har steget i verdi som følge av krigen i Ukraina, kan gjøre en betenkt. Must mener det også er verdt å trekke frem andre sider ved selskapet:

– 60 prosent av Kongsberggruppens omsetning er knyttet til den maritime sektoren. Konsernet betjener blant annet 30.000 skip globalt, og yter dem service 24/7.