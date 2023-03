Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært en vinglete dag på New York-børsen, men siden 19-tiden har det vært markant nedgang på børsens nøkkelindekser. Slik så det ut for de ledende aksjeindeksene da børsen stengte torsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 1,66 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 1,85 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, falt 2,05 prosent

Industrigiganten General Electric steg nesten 5,27 prosent. Selskapet opplyste torsdag om at de venter at vekst i fortjenestemarginene til luftfartsdelen av selskapet. Det skriver Reuters.

Kryptovalutaen bitcoin er ned 6,74 prosent etter at det ble kjent at kryptobanken Silvergate stenger dørene.

Strømmetjenesten Netflix og bilprodusenten Tesla falt henholdsvis 4,49 prosent, og nesten fem prosent.

Powell-tale

Investorene puster nå lettet ut etter en to dager lang høring i Capitol Hill med sentralbanksjef Jerome Powell om den økonomiske situasjonen i USA.

Powell bekreftet at det trolig vil bli behov for kraftigere rentehevinger enn sentralbanken signaliserte i desember, ettersom det har kommet en rekke sterke økonomiske nøkkeltall. Det gis nå en 80 prosent sannsynlighet for en heving på 0,5 prosentpoeng ved neste rentemøte.

– Den seneste økonomiske dataen har vært sterkere enn ventet, noe som tyder på at rentetoppen sannsynligvis vil bli høyere enn tidligere ventet, sa Powell.

Den amerikanske styringsrenten ligger for øyeblikket i intervallet 4,5-4,75 prosent. Ved rentemøtet i desember signaliserte sentralbanken en rentetopp på 5,1 prosent, men markedet priser nå inn en rentetopp på 5,6 prosent.

Powell var tydelig på at Fed vil fortsette å gjøre vurderinger fra møte til møte, basert på innkommende data. Fredag kommer sysselsettingsrapporten for februar, der det er ventet 225.000 nye jobber og uendret arbeidsledighet på 3,4 prosent. Jobbtallene refereres gjerne til som «månedens viktigste tall», ettersom de sier mye om tilstanden i verdens viktigste økonomi.

Tirsdag neste uke publiseres inflasjonstallene for februar.

– Hvis totalen av dataene skulle indikere at raskere innstramning er berettiget, vil vi være forberedt på å øke takten i rentehevingene, sa Powell.

Resesjonssignal?

Powells kommentarer førte til at amerikanske statsobligasjoner med to års løpetid denne uken steg over fem prosent, det høyeste nivået siden 2007. Det er et helt prosentpoeng høyere enn renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid.

Vanligvis vil renten på obligasjoner med lang løpetid være høyere enn de med korte fordi det anses mer risikabelt å binde seg for en lengre tidsperiode. Derfor krever investorene også høyere kompensasjon.

Tidlig på sommeren i fjor skjedde noe som gjennom historien har vært tegn på en forestående resesjon: den toårige statsrenten i USA passerte renten på de tiårige statsobligasjonene. I månedene siden har differansen bare blitt større og større

– Forventningene til hvor mye Fed skal heve renten den nærmeste tiden har økt, mens forventningene til hvor langt ned de skal kutte om to til tre år er uendret. Markedet tror ikke helt på Fed når den sier «higher for longer». Mange venter at det kommer en resesjon som fordrer betydelige rentekutt fra Fed, sier rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.