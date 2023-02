Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bugattien er solgt og endelig er denne dritten over, sier Thor Aage Pedersen.

– Jeg, jeg kan bekrefte at bilen nå er solgt. Dette er Norges dyreste bruktbil, sier bilforhandler Jan Erik Bengtson.

Bilen har siden i høst stått hos luksusbilforhandler Bengtson Automarin i Oslo, og denne uken forsvant den ut av landet til Tyskland.

Se video av Pedersen og Bugattien her.

Bugatti Chiron Produsert av den franske sportsbilprodusenten Bugatti i Molsheim i Alsace, designet av Bugatti i Tyskland.

Bugatti Chiron er etterfølgeren til Bugatti Veyron.

Toseters sportsbil med midtstilt motor på 1500 hestekrefter, 0 – 100 kilometer i timen på 2,4 sekunder, og 0 – 200 på 6,5 sekunder. Veier to tonn og bruker godt over to liter bensin på milen.

Produsert i kun 500 eksemplarer i perioden 2018–2022. Prisen på bruktbiler kan derfor stige.

Pris fra fabrikk var rundt 30 millioner kroner, ifølge flere bilnettsteder

Bugatti ble grunnlagt av den italienskfødte designeren Ettore Bugatti i 1909 i Molsheim, som da var en del av Tyskland.

Bugatti ble raskt kjent som sportsbilprodusent men produksjonen var liten. Annen verdenskrig og Ettore Bugattis død i 1947 var begynnelsen på slutten, som kom i 1952. Bugatti-merket levde så vidt videre innen flyproduksjon, og rettighetene til merket ble kjøpt av en italiensk investor som startet produksjon i Italia.

I 1998 kjøpte Volkswagen alle rettighetene til Bugatti og gjenåpnet produksjonen i Molsheim i Frankrike.

Bugatti eies i dag av kroatiske Rimac Group (55 prosent), som lager elektriske sportsbiler, og den tyske bilprodusenten Porsche/Volkswagen (45 prosent).

Akutt likviditetsskvis

DN har i flere artikler skrevet om den tidligere reinslakteren Thor Aage Pedersen og hans akutte pengeproblemer. En skatteregning på vel syv millioner kroner gjorde at skattemyndighetene tok utlegg i toppleiligheten hans i Sandvika i Bærum.

En klokkeregning, blant annet for en på to millioner kroner og inkasso fra auksjonshuset Blomquist gjorde ikke saken bedre. Pedersen kjøpte klokker for tre millioner kroner, blant annet en Rolex i hvitt gull, en GMT-Master med blå safirer, rubiner og diamanter. Pedersen sier den er unik i Norge, maken til en Rolex i skuespilleren Sylvester Stallones eie.

– Det har vært et helvete. Men jeg tror ting er på vei til å løse seg. Snart er jeg likvid, sa Thor Aage Pedersen til DN sist uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han fortalte da at bilen var i ferd med endelig å bli solgt, men at han ikke turte å være helt sikker før pengene var på konto.

Thor Aage Pedersen, her ved reinslakteriet i Tana for mange år siden. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

Pedersen er nå en lettet mann etter bilsalget.

– Jeg er godt fornøyd. Alt er nå betalt og jeg skylder ingen en eneste shilling, og det er nok igjen også, sier han.

Solgt med pluss

Bengtson sier bilen gikk ut av Norge til Tyskland mandag denne uken, og etter at den var kontrollert og funnet i orden ble de siste dokumentene undertegnet onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøper er et leasingselskap i Nürnberg, og både Bengtson og Pedersen regner med at det er den gamle eieren som har kjøpt den tilbake.

Pedersen har opplyst at han betalte 25 millioner kroner for bilen i desember 2021. Siden oktober ifjor har den ligget ute for salg på Finn for 40 millioner kroner.

Bengtson minner om at denne salgsprisen inkluderer rundt ti millioner kroner i avgifter til den norske staten, noe som ikke gjelder nå som den er solgt ut av landet. Han vil ikke avsløre salgsprisen til Tyskland.

– Jeg kan si så mye at dette ble en hyggelig handel, og at Pedersen gikk greit i pluss. Prisen ble bra gitt at den selges nå på vinteren. Dette er den desidert dyreste bruktbilen jeg noensinne har solgt, sier Bengtson.

Han mener han kunne fått en høyere pris for Bugattien om han hadde ventet til våren, når slike biler kommer mer til sin rett.

Sylvester Stallone med Rolex. Instagramprolfilen heter Rolex insane watches (Foto: Instagram) Mer...

Rik på reinslakt

Thor Aage Pedersen ble rik på reinslakterier i Finnmark, men han har vært i det han selv beskriver som en «akutt likviditetsskvis» det siste året.

Han meldte utflytting til Kypros for en årrekke siden. Men under pandemien kom han seg ikke ut av Norge og ble dermed skattepliktig i sitt gamle hjemland.

Fra 2020 til 2021 økte da også Pedersens skattepliktige inntekt i Norge fra 1,2 til vel 20 millioner kroner, og utlignet skatt fra 1,2 til 7,2 millioner kroner, og med en formue på 94 millioner kroner. Ligningsformuen har skrumpet gradvis fra toppen på 164 millioner kroner i 2016.

Pedersen mener han er svartelistet i bankene fordi hans navn urettmessig er nevnt i forbindelse med svart omsetning av krabber, og at dette dukker opp når bankene googler navnet hans. Han er aldri hverken tiltalt eller dømt i disse sakene.

Pedersen gikk også på et par andre kostbare smeller i 2022.

Kjøp av aksjer i Bank2, den såkalte «Luksusfellen-banken», for 80 millioner kroner. Dette kjøpet gikk i vasken da Pedersen ikke kunne stille med finansiering, og han ble tvunget til å selge. Investor og Bugatti-eier Arne Fredly plukket opp aksjeposten på billigsalg, med en rabatt på 15–20 millioner kroner.

Fiberselskapet Brunbjørn as på Lillehammer ble slått konkurs i november 2022. Viddas as var største eier med 42 prosent av aksjene, og konkursen kom etter en tid med mye uro og konflikter i selskapet, som hadde 40 ansatte.

Det aller meste av Pedersens verdier ligger i hans heleide selskap Viddas as, blant annet aksjer og eiendom i hjemfylket Finnmark. Ved utgangen av 2021, som er sist tilgjengelige regnskap, sitter Viddas på verdier for over 150 millioner kroner.

– De reelle verdiene i Viddas er større. Langt over 200 millioner kroner. Så pengene er der, og alle kan være rolige, det var bare en kombinasjon av uheldige omstendigheter som gjorde at jeg kom i en akutt likviditetsskvis, sa Pedersen til DN sist uke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.