Artikkelen fortsetter under annonsen

Tanaværingen Thor Aage Pedersen tjente seg rik på reinslakterier i Finnmark. I 2017 meldte han flytting til Kypros, men verdiene hans ligger i Norge, i blant annet eiendom og aksjer.

I fjor ble 57-åringen rammet av akutte pengeproblemer og konkurs. I tillegg jages han av skattemyndighetene for et ubetalt skattekrav. Midt inne i sitt livs økonomiske krise i fjor, der han prøvde å kvitte seg med både sportsbil og en toppleilighet i Bærum, kjøpte Pedersen luksusklokker for tre millioner kroner via Blomqvist Nettauksjon as. Nå ringer alarmklokkene også etter den handleturen. I desember i fjor mistet auksjonshuset tålmodigheten med Pedersens luksusklokkeregning og sendte et krav på to millioner kroner til inkasso.

Skatteetaten har også tatt utlegg i leiligheten i Sandvika med et krav på vel 7,2 millioner kroner.

– Det har vært et helvete. Men jeg tror ting er på vei til å løse seg. Snart er jeg likvid, sier Thor Aage Pedersen.

Sylvester Stallone og jeg

Pedersen har i lengre tid dyrket en interesse for dyre og eksklusive klokker. Og for en klokkeentusiast var det mange fristelser hos Blomqvist i fjor.

– Jeg kjøpte et par, det vil si noen klokker. Den råeste er den eneste i Norge og bare Sylvester Stallone som har maken til, sier Pedersen.

Sylvester Stallone med Rolex. Instagramprofilen heter Rolex insane watches (Foto: Instagram) Mer...

57-åringen sender DN et bilde av skuespilleren med en Rolex i hvitt gull, en GMT-Master med blå safirer, rubiner og diamanter. Denne klokken skal Pedersen ha kjøpt og gjort opp, ifølge ham selv.

Pedersen sier han er overrasket over at Blomqvist har gått til inkasso, da han mener å ha en betalingsavtale med auksjonshuset. Klokkene han ikke har betalt, er ikke overlevert til Pedersen i påvente av at han gjør opp for dem. Hvilke klokker det dreier seg om, er Pedersen taus om.

Blomqvist vil hverken bekrefte eller avkrefte om den aktuelle Rolex-klokken er omsatt gjennom dem.

Ble tvunget til å leie privatfly

57-åringen sier likviditetsproblemene hans er en kombinasjon av pandemien og noen presseoppslag der hans navn ble trukket inn i forbindelse med svart omsetning av krabber.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pedersen er hverken dømt eller tiltalt i krabbesaken, og han sier han ikke engang har vært inne til avhør. Men han skylder på at bankene googler navnet hans og at krabbesaken da dukker opp, og at han derfor i praksis er avskåret fra finansiering.

– Når det gjelder pandemien, ble jeg tvunget til å leie privatfly for flere hundre tusen kroner for å få familien hjem. Når jeg først var i Norge, kom jeg meg ikke tilbake til Kypros igjen, og ble skattepliktig i Norge. Dette kostet meg mange titall millioner, forteller Pedersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han viser til den strenge 61-dagersregelen, som også mange av de nyutflyttede nordmennene til Sveits, Kypros og andre lavskattland nå må forholde seg til. Regelen knesetter prinsippet om at hvis man oppholder seg 61 dager eller mer, blir man automatisk skattepliktig i Norge igjen.

Fra 2020 til 2021 økte da også Pedersens skattepliktige inntekt i Norge fra 1,2 til vel 20 millioner kroner, og utlignet skatt fra 1,2 til 7,2 millioner kroner, og med en formue på 94 millioner kroner. Ligningsformuen har skrumpet gradvis fra toppen på 164 millioner kroner i 2016.

Det er den siste skatteregningen på 7,2 millioner kroner som begrunner utlegget i leiligheten i Sandvika. Leiligheten ble for øvrig kjøpt ny i desember 2021 for 13,75 millioner kroner i desember 2021, og den har ligget ute for salg siden november i fjor, nå med prisantydning på 14,2 millioner kroner.

Skatteetaten har tatt utlegg i toppleiligheten her i Bjørnegårdsvingen i Sandvika. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Tror på bilsalg

Siden oktober i fjor har Pedersens unike sportsbil Bugatti Chiron ligget ute for salg på Finn for 40 millioner kroner. Han kjøpte bilen året før, men bilen har stort sett stått i kompis og rallyfører Henning Solbergs garasje på Spydeberg siden da. Han sier den gamle eieren av bilen i Tyskland nå er i ferd med å kjøpe bilen tilbake for minst samme sum som Pedersen betalte for halvannet år siden, 25 millioner kroner. Han sier dette stort sett tilsvarer prisen han ber om i Norge, minus norske skatter og avgifter.

– Pengene skal være på vei innen onsdag neste uke, men jeg tør ikke være helt sikker før de står på konto, sier Pedersen.

Bugatti Chiron Produsert av den franske sportsbilprodusenten Bugatti i Molsheim i Alsace, designet av Bugatti i Tyskland.

Bugatti Chiron er etterfølgeren til Bugatti Veyron.

Toseters sportsbil med midtstilt motor på 1500 hestekrefter, 0 – 100 kilometer i timen på 2,4 sekunder, og 0 – 200 på 6,5 sekunder. Veier to tonn og bruker godt over to liter bensin på milen.

Produsert i kun 500 eksemplarer i perioden 2018–2022. Prisen på bruktbiler kan derfor stige.

Pris fra fabrikk var rundt 30 millioner kroner, ifølge flere bilnettsteder

Bugatti ble grunnlagt av den italienskfødte designeren Ettore Bugatti i 1909 i Molsheim, som da var en del av Tyskland.

Bugatti ble raskt kjent som sportsbilprodusent men produksjonen var liten. Annen verdenskrig og Ettore Bugattis død i 1947 var begynnelsen på slutten, som kom i 1952. Bugatti-merket levde så vidt videre innen flyproduksjon, og rettighetene til merket ble kjøpt av en italiensk investor som startet produksjon i Italia.

I 1998 kjøpte Volkswagen alle rettighetene til Bugatti og gjenåpnet produksjonen i Molsheim i Frankrike.

Bugatti eies i dag av kroatiske Rimac Group (55 prosent), som lager elektriske sportsbiler, og den tyske bilprodusenten Porsche/Volkswagen (45 prosent).

Han sier dette vil løse det han beskriver som en «akutt likviditetsskvis», og at både skattemyndighetene og Blomqvist da vil få pengene sine.

Inntil videre står Bugattien hos luksusbilforhandleren Bengtson Automarin i Groruddalen i Oslo, og bilen ligger fortsatt ute for salg på Finn som den desidert dyreste i Norge.

Thor Aage Pedersen selger sin Bugatti. (Foto: Faksimile fra Finn.no) Mer...

Den Monaco-bosatte investoren Arne Fredly skal være den eneste andre nordmannen med en Bugatti Chiron i garasjen.

Pedersen er meget bilinteressert og han eier og disponerer en rekke luksusbiler, i tillegg til Bugattien. Bare de siste par årene har han selv og gjennom sitt heleide selskap Viddas as kjøpt fem luksusbiler: en Mercedes-Benz EQS 580 4Matic, en Mercedes-Benz EQC 400 4Matic, en Mercedes-Benz SLR, en Porsche Cayenne Diesel og en Porsche 911 GT3. Dette viser opplysninger fra Kjøretøyregisteret, som DN har hentet inn. Han opplyser også å eie en Bentley Bentayga, som er kjøpt i Norge, men som han nå bruker i Kypros.

Konkurs og aksjetrøbbel

Pedersen gikk også på et par andre kostbare smeller i 2022.

Kjøp av aksjer i Bank2, den såkalte «Luksusfellen-banken», for 80 millioner kroner. Dette kjøpet gikk i vasken da Pedersen ikke kunne stille med finansiering, og han ble tvunget til å selge. Investor og Bugatti-eier Arne Fredly plukket opp aksjeposten på billigsalg, med en rabatt på 15–20 millioner kroner.

Fiberselskapet Brunbjørn as på Lillehammer ble slått konkurs i november 2022. Viddas as var største eier med 42 prosent av aksjene, og konkursen kom etter en tid med mye uro og konflikter i selskapet, som hadde 40 ansatte. Bostyrer, advokat Nils Holger Kofoed i Ro Sommernes, sa i forbindelse med konkursen at det var et omfattende materiale å sette seg inn i og store utestående fordringer.

– Her er det mye. Store aksjonærkonflikter og utfordringer over lang tid, sa Kofoed til DN.

Det aller meste av Pedersens verdier ligger i hans heleide selskap Viddas as, blant annet aksjer og eiendom i hjemfylket Finnmark. Ved utgangen av 2021, som er sist tilgjengelige regnskap, sitter Viddas på verdier for over 150 millioner kroner.

– De reelle verdiene i Viddas er større. Langt over 200 millioner kroner. Så pengene er der, og alle kan være rolige, det var bare en kombinasjon av uheldige omstendigheter som gjorde at jeg kom i en akutt likviditetsskvis. Men det ordner seg nå, sier Pedersen.

Han oppholder seg for tiden på Kanariøyene med familien, og han har ingen planer om å flytte hjem til Norge igjen.

– Jeg ser nå på hus her nede og vurderer å flytte hit. Prisene er bra og du får utrolig mye for 1,2 millioner euro, sier Pedersen, og viser til en romslig eiendom med svømmebasseng til vel 13 millioner kroner han nylig sjekket ut.

Han har fortsatt fast bosted på Kypros og sier kypriotiske skattemyndigheter ikke har noen problemer med at han tilbringer tid i Spania, da begge er EU-land.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.