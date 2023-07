Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi lever av at vi over tid skal tjene penger og bygge verdier. Det er vi helt nødt til som norsk investeringsselskap, ellers vil du tappes til null på sikt.

Som sønn av investoren John Arild Ertvaag tilhører Sindre Ertvaag den nye generasjonen Stavanger-investorer. I en rasende fart snakker Ertvaag om hva han tenker om investeringer, politikere og det norske skattesystemet.

Denne sommeren har han funnet svarene på nesten alle Norges problemer. Løsningene presenterer han gjennom det fiktive Rasjonaliseringspartiet, som har et skattesystem der de rike angivelig fortsatt skal få svi. Mer om det senere.

– For egen del så tenker jeg at dette skal gå bra, så lenge vi ikke gjør veldig dumme investeringsbeslutninger. Det jeg er mest bekymret for, er at man gjennom privat beskatning dreper motivasjonen for nyskapning. Hva skal mine barn og barnebarn holde på med her?

Eiendomsgevinst

Selv har Ertvaag hendene fulle. I seks år har han ledet familiens investeringsselskap Camar, som har milliardverdier fordelt på direkteinvesteringer, eiendom og finans, med en vekting på henholdsvis 40, 30 og 30 prosent.

Camar Familiekonsern eid av John Arild Ertvaag og hans tre barn, Sindre, Silje og Stine. Sindre Ertvaag er daglig leder i selskapet.

Konsernet hadde ved utgangen av fjoråret en bokført egenkapital på 1,4 milliarder kroner. Den reelle egenkapitalen er rundt to milliarder kroner, ifølge Camar.

John Arild Ertvaag har bygget seg opp gjennom en rekke investeringer i flere ulike bransjer gjennom de siste 30 årene. Mest kjent er investeringen i bilkonsernet Miklagruppen, som ble solgt i fjor.

I fjor fikk konsernet et resultat før skatt på 260 millioner, som først og fremst skyldes salg av næringseiendommen Hinna Park, som Camar eide sammen med Entra. For Camars del er den reelle gevinsten fra Hinna Park på rundt hundre millioner, ifølge Ertvaag.

– Ingen må tro vi har fått tidenes gevinst. I vår interne årsrapport, som egentlig er mye mer interessant enn årsregnskapet, var den verdijusterte egenkapitalen helt uendret fra fjoråret. Resultatet som fremkommer, er verdier som har blitt bygget opp over mange år, sier han.

Hele vederlaget fra salget ble dessuten reinvestert i det nye eiendomsselskapet SVG Property, som Camar eier sammen med blant andre Entra og Oslo Pensjonsforsikring. Selskapet har kjøpt Stavanger-eiendom for over fem milliarder kroner så langt.

– Jeg tror mange føler på det at hvis de skal gjøre fornuftige beslutninger som norske eiere, så blir det et tapsprosjekt, sier Sindre Ertvaag (t.v.). Her sammen med faren John Arild Ertvaag.

Det er gjennom Camar Eiendom familien har samlet de ulike eiendomsinvesteringene. Sindre Ertvaags onkel, Hitecvision-sjef og milliardær Ole Ertvaag, eier 24 prosent av Camar Eiendom.

Sammen med Stavanger kommune, Obos og Entra, skal Camar nå bygge kontorbygg til Kjell Inge Røkkes Aker BP og Aker Solutions.

– Som Stavanger-basert investor med mye eiendom, er du eksponert mot olje og gass enten du vil det eller ei. Vi merker at det er et veldig bra utleiemarked for næringseiendom nå. Det har virkelig skjedd noe der det siste halve året for vår del.

Næringseiendom er svært rentesensitivt, men Ertvaag er ikke veldig bekymret. Det er lenge siden faren John Arild Ertvaag kjøpte skip med en belåningsgrad på 90 prosent. Viljen til å satse er der fortsatt, men risikoprofilen er noe annerledes.

– Vi har alltid tenkt at vi kunne låne litt mer enn andre, så derfor er vi glad for at vi har prosjekter med institusjonelle investorer som har holdt oss igjen med tanke på giring. Nå har vi en fornuftig gjeldsgrad på eiendommene og kan leve greit med økte renter. Vi ble reddet av østlendingene, flirer Ertvaag.

– Fornuftig gjeldsgrad

Camars største direkteinvestering er dekkforhandleren Norgesdekk, som Camar eier en tredjedel av. En annen stor investering er 40 prosent av Norrøna Storkjøkken, som Camar ga 70 millioner for høsten 2021.

Camar eier også sportsmerkevareselskapet Nordic Outdoor. Selskapet gjør det litt bedre nå, men ifølge Ertvaag ble andre halvår av 2022 knalltøft.

– Det var en veldig bra start på året, men så følte vi at lyset ble slått av midt på sommeren. Vi har flere av de største sportskjedene som kunder, og plutselig satt de med altfor høye varelagre. Jeg tenker bare på alt det rare jeg selv kjøpte under pandemien. Jeg må ha vært rusa.

Camar (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 99 148,8 -33,5% Driftsresultat (ebit) 28,1 15,7 79 % Resultat før skatt 258,1 83,8 208 %

Camar er også på eiersiden av Axxelerator, et svenskinspirert norsk investeringsselskap som utelukkende skal kjøpe opp norske bedrifter som har levert god inntjening over tid. Camar har investert 50 millioner og kommittert seg for totalt 200 millioner.

– Målet er at vi skal gå på børs når det blir stort nok. Tanken er at det skal være et slags evigvarende private equity-fond. Vi skal ikke realisere selve investeringene, men heller tilby eierne likviditet ved at aksjene blir omsettelige på børs, sier han.

Familien tok et utbytte på 27,5 millioner kroner fra morselskapet Camar, som er eid av Sindre og hans to søstre Silje og Stine, samt foreldrene John Arild og Camilla.

Vil ha arveskatt

Det blir ikke Sveits på Ertvaag, men han har forståelse for at folk drar fra formuesskatten. Ertvaag vil ikke bare sutre og klage, men også tilby alternativer:

Betydelig høyere eiendomsskatt. Bunnfradraget skal være to ganger medianprisen for hvert enkelt område.

En kraftig skatt på luksusgoder. Dette kan være biler, båter og hytter over en viss sum.

Ertvaag vil fjerne formuesskatten. Hvis han ikke lykkes med det, skal pensjonsformuer tas inn som grunnlag – slik at også politikerne som vedtar skatten får kjenne effektene.

Arveskatt på 20 prosent, som betales over 20 år. Den årlige prosenten skal være basert på det opprinnelige beløpet, som vil si at den prosentvise belastningen synker eller øker avhengig av om arvingen øker verdiene eller ikke.

– Hvis du er en tulling og forvalter pengene dårlig, vil staten gå inn og ta en større og større andel av midlene. For min del virker en sånn modell å være samfunnsøkonomisk fornuftig, sier Ertvaag om arveskatten, som også skal ha et betydelig bunnfradrag.

Han lover at Rasjonaliseringspartiet, som for ordens skyld hverken eksisterer nå eller i fremtiden, skal tjene folket.

– Partiet skal ta alle beslutninger basert på nøye gjennomtenkte og rasjonelle beslutninger, og kutte ut mye av det offentlige sløseriet.