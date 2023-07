Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter pen kursvekst på et knippe børsinvesteringer og et doblet overskudd til 1,4 milliarder kroner i 2021, bevilget styret i Canica, Stein Erik Hagens investeringsselskap, et utbytte på en halv milliard til Hagen selv etter jubelåret.

I 2022 var historien en helt annen.

Et ferskt årsregnskap fra Canica avslører et resultatet før skatt som endte under null – på minus 23 millioner kroner. Det innebærer et fall på over 1,4 milliarder kroner.

Tungt børsår

Resultatfallet skyldes flere forhold:

Canica har tre store børsinvesteringer, og alle gikk surt i 2022. Kjernen i investeringsselskapet er Orkla, med en eierpost på 25 prosent av selskapet ved utgangen av 2022, og her falt kursen 16 prosent i løpet av 2022.

De to andre store børsinvesteringene er i norske Komplett og finske Anora Group, et vin- og brennevinskonsern. Komplett-aksjen raste over 70 prosent fra toppnivåer i 2022, utfordret av høye varelagre, sparsomme forbrukere og redusert etterspørsel etter elektronikk. Samme år ble Canicas eierandel redusert fra rundt 60 prosent til 42,4 prosent, etter at Komplett kjøpte svenske NetOnNet.

Canica bokfører ellers et fall i Anora-verdier på rett under 430 millioner kroner, tilsvarende 26 prosents nedgang. Anora-aksjen falt over 32 prosent på Helsinki-børsen i 2022, og Canica hadde ved utgangen av året en eierpost på 22,4 prosent.

Totalt viser regnskapet at konsernet satt på markedsbaserte aksjer verdt 1,45 milliarder kroner ved utgangen av 2022, ned fra 1,59 milliarder kroner i 2021.

Spiste av egenkapitalen

For en snau måned siden gikk Stein Erik Hagen ut i VG og sa at han og familien måtte kutte kostnader, og «spare der man kan». I samme anledning la Hagen leiligheter på Manhattan i New York og i London ut for salg, i tillegg til to fly og en hytte i Kragerø.

– Jeg vet vi er privilegert, men etter å ha gjort opp status for hva man har behov for, så har vi kommet til at vi vil kutte kostnader. Det er behov for alle å gjøre opp status over hva man trenger, når kostnadene øker så mye som vi har sett det siste året, med økte renter og generell prisstigning, sa han til avisen.

Investeringsselskapet Canica eier foruten aksjer også en rekke eiendommer, samt en av Norges største kunstsamlinger.

Der investeringsselskapet fikk et resultat fra finansposter på over 900 millioner kroner i 2021, endte dette på minus 290 millioner kroner i 2022. Driftsresultatet ble også nesten halvert fra 487 til 265 millioner kroner.

Egenkapitalen ved utgangen av året var totalt 13,4 milliarder kroner, ned fra 14,6 milliarder i 2021. Kontantbeholdningen skrumpet i løpet av samme tid inn med nesten 120 millioner kroner, ned til rett over 180 millioner kroner.

Etter å ha tatt ut utbytter på minst 300 millioner kroner i året siden 2017, droppet styret i Canica å vedta utbytte for 2022.

DN har kontaktet Hagen, foreløpig uten svar.