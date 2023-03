Artikkelen fortsetter under annonsen

Investormilliardær Christen Sveaas' heleide investeringsselskap Kistefos fikk et konsernresultat på 1,4 milliarder kroner før skatt i fjor, ned fra 1,8 milliarder kroner året før, viser det ferske årsregnskapet.

Kistefos har store eierinteresser innen finans, shipping, offshore og it. Porteføljen består blant annet av kontrollerende eierposter i Kredittbanken Advanzia Bank, tørrlastrederiet Western Bulk og offshorerederiet Viking Supply Ships. Kistefos eier også en tredjedel av Siem Offshore samt 25 prosent av både Komplett Bank og Instabank.

Christen Sveaas Alder: 66 Siviløkonom fra Universitet St. Gallen i Sveits. Investor og eneeier av investeringsselskapet Kistefos, som er hovedeier i selskapene Advanzia Bank, Viking Supply Ships AB, Western Bulk Chartering og 1881 Group. Kapital estimerer formuen til 13 milliarder kroner, noe som gjør Sveaas til Norges 19. rikeste, ifølge det samme tidsskriftet.

Omsetningen i konsernet økte med 3,6 milliarder kroner til totalt 21,8 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av økte inntekter i Western Bulk og Advanzia Bank. Konsernets driftsresultat endte på 1,5 milliarder kroner, omtrent det samme som året før.

Konsernet bokførte gevinster fra salg av Promon og restoppgjør fra salget av Kappa i 2019 på til sammen 422 millioner kroner. I tillegg ga børsporteføljen et positivt resultatbidrag på 261 millioner kroner.

Kistefos, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 21765 18161 19,8 % Driftsresultat (ebit) 1513 1541 -1,8% Resultat før skatt 1373 1775 -22,6%

Kistefos har imidlertid tatt tap på investeringen i konkursrammede Marco Polo Network, oppdrettsselskapet Lumarine og diverse andre investeringer på totalt 700 millioner kroner.

Kistefos-sjef Bengt Arve Rem tjente 11,9 millioner kroner i fjor, ifølge årsrapporten.