Christen Sveaas-kontrollerte Kistefos fikk et resultat etter skatt på 330,9 millioner kroner i første halvår av 2023, kraftig ned fra 908,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det fremgår av en pressemelding fra konsernet onsdag.

Resultatnedgangen skyldes i hovedsak svakere resultater for Advanzia Bank, Western Bulk og Viking Supply Ships, opplyses det. Sammenligningsgrunnlaget for første halvår av 2022 inkluderte også en gevinst ved salget av Promon.

Kistefos er heleid av investor Christen Sveaas og har større og mindre eierandeler i både private og børsnoterte selskaper. I tillegg til de ovennevnte selskapene har Kistefos betydelige aksjeposter i Siem Offshore, Instabank og Morrow Bank (tidligere Komplett Bank). Kistefos har også en mindre eierandel i Kahoot, der det nylig ble kjent at det hadde takket nei til oppkjøpsbudet på selskapet.

I løpet av halvåret har Kistefos investert rundt 178 millioner kroner i nye og eksisterende porteføljeselskaper, opplyses det.

På konsernnivå endte inntektene i første halvår av 2023 på 6,29 milliarder kroner, ned fra 8,32 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultatet falt fra 960,9 millioner kroner i fjor til 703 millioner kroner i år.

– Det forventes at konsernets resultater for andre halvår vil bidra positivt for året som helhet, men de faktorer som har bidratt til et svakere resultat i første halvår 2023 sammenlignet med samme periode i fjor, også vil gjøre seg gjeldende i det kommende halvåret, skriver styret i meldingen.

Resultatet for første halvår av 2023 kommer etter at Kistefos-konsernet tjente 1,4 milliarder kroner før skatt i fjor.