Så sent som i fjor høst kåret Lloyd's List ham til den fremste innen skipsmegling. Og toppsjef Andi Case i Clarksons i London har lønnen som matcher: I 2022 var total kompensasjon på 10,1 million pund, eller omtrent 120 millioner kroner hvis man bruker gjennomsnittskursen for året.

Tallene har vært kjent i over en måned allerede, men på slutten av forrige uke avholdt det børsnoterte meglerhuset generalforsamling, der det kom frem at misnøyen med selskapets lederlønninger er økende. Hele 44 prosent av aksjonærene stemte både mot avlønning i 2022 og selve lønnspolitikken i selskapet.

Det er ikke første gangen eierne hever stemmen mot lederlønningene i selskapet, som preges av avtaler med toppsjef Case og finans- og driftsdirektør Jeff Woyda som går langt tilbake i tid, skriver DNs søsteravis TradeWinds. Nyere avtaler er strengere, men styret har stått ved betingelsene som er gitt de to, og argumentert for at aksjonærene er tjent med å beholde disse toppene.

Misnøyen er enda blant aksjonærene enn i fjor, men ikke helt på samme nivå som i 2019, da lønnspakkene ble stemt gjennom med kun 51 prosent av stemmene.

I en børsmelding noterer selskapet resultatet av avstemningen, og sier at det «setter pris på støttet fra de fleste av aksjonærene våre.»

De fleste andre sakene gikk gjennom med nesten 100 prosent av stemmene, inkludert, må det sies, Case og Woyda's gjenvalg i styret.

Rekordresultat i fjor

Selskapet – som også har en avdeling i Oslo etter oppkjøpet av RS Platou i 2014 – fikk et rekordresultat før skatt på 101 millioner pund i fjor.

Case er både toppsjef i selskapet og en av meglerne som skaper mest inntekter. Den totale lønnspakken hans gjorde et byks på over 50 prosent i fjor, mye takket være en sterk økning i bonusen.

Når det gjelder Woyda, fikk han 3,3 millioner pund, opp fra 2,4 millioner i 2021.

Fjorårsegnskapet til Clarksons Norway er ikke kjent ennå. Selskapet hadde et resultat før skatt på 221 millioner kroner i 2021. Toppsjef Henning Leo Knudsen fikk en lønn på nesten 25 millioner kroner, der 19 millioner besto av bonus. Hans mangeårige forgjenger Peter Anker var også lenge en av de best betalte meglerne i Norge.