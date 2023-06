Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission (SEC) melder tirsdag at det vil gå til sak mot nok en kryptobørs idet Coinbase saksøkes, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Det er under et døgn siden en tilsvarende melding kom om at SEC ville ettergå verdens største kryptobørs Binance for markedsmanipulasjon og interessekonflikter. Også i Coinbases tilfelle er det snakk om brudd på verdipapirloven.

Coinbase-aksjen faller mer enn ti prosent på Nasdaq-børsen i USA. Bloomberg skriver at Coinbase, lik Binance, risikerer et inntektsfall på 30 prosent.

Ifølge Bloomberg har investorene hatt grunn til uro siden SEC i mars varslet Coinbase om at kryptobørsen var under etterforskernes lupe. Like etter at Bloomberg publiserte nyheten, kom også SEC på banen med en offisiell uttalelse om den uregulerte markedsplassen for ulike kryptovalutaer. SEC skriver at Coinbase siden 2019 har hatt en fortjeneste på flere milliarder dollar som plattform for kryptohandel.

Omsetningen har ikke vært registrert hos myndighetene, og på den måten har den vært i brudd med lovverket.

Markedet trekker på skuldrene

Da nyheten sprakk om at amerikanske myndigheter gikk juridisk til verks mot Binance, falt bitcoin drøye fem prosent. Kort tid etter Coinbase-varselet kom, steg imidlertid kursen. Kryptoanalytiker Vetle Kunde i K33 mener reaksjonene på bitcoin i utgangspunktet burde være svært begrenset.

– Bitcoin har allerede blitt klassifisert som en råvare i USA. Dette er kjerneprinsippet i Coinbase-søksmålet. Coinbase tilrettelegger for salg av verdipapirer, og SEC mener en rekke alt coins ikke klassifiserer som verdipapirer, sier han.

Analytiker Vetle Lunde i K33

Flere av de populære alternative kryptovalutaene slik som cardano, solana og polygon faller markant.

– Dette treffer børsene og deres inntjening hardt, men bitcoin, ethereum og faktisk dogecoin er blant de få kryptovalutaene som fremstår som trygge utenfor disse verdipapirforskriftene. Det kan i det mest ekstreme tilfellet føre til en stor del av avnotering av kryptopar, og at bitcoin og ethereum får en mer utstrakt rolle, sier Lunde.

Anklagene mot Binance har vært langt hardere og føyer seg inn i rekken over en pågående kamp mellom amerikanske myndigheter og Binance, mener analytikeren.

– Konsekvensen kan være at de skvises ut av det amerikanske markedet, som igjen kan tynge likviditeten, sier han.

Skal holdes ansvarlig

– Du kan ikke bare ignorere regelverket bare fordi du ikke liker dem eller fordi du foretrekker andre regler – konsekvensene av dette er altfor store for investormarkedet, uttaler etterforsker Gurbir S. Grewal i SEC i meldingen.

Grewal uttaler videre at Coinbase-ledelsen skal ha vært klar over regelverket, men har brutt det med hensikt.

– Mens Coinbases kalkulerte avgjørelser kan ha gjort det mulig for Coinbase å tjene milliarder, har avgjørelsene gått på bekostning av investorene ved å frata dem beskyttelse som de har krav på. Dagens tiltak vil holde Coinbase ansvarlig for dets handlinger, fortsetter Grewal.