Crayon, som leverer it-konsulenttjenester, skal være ute etter en kjøper, skriver nyhetsbyrået Bloomberg i en artikkel. Bloomberg baserer seg på ikke-navngitte kilder, som uttaler at Crayon vil forsøke å treffe oppkjøpsbølgen i Europa.

Bloombergs kilde opplyser videre at Crayon er i en tidlig fase, og at det vurderer flere muligheter, og at det kan godt være at det ikke blir noe av salg av selskapet i det hele tatt.

At den norske kronen er rekordbillig for dollar- eller euro-investorer er en kjent sak, og det medfører at norske selskaper fremstår som rimeligere.

DN har forsøkt å komme i kontakt med selskapets gründer og storaksjonær Jens Rugseth. Han har foreløpig ikke besvart henvendelsene. Rugseth har nå Crayon-aksjer for godt over en halv milliard kroner etter at kursen har steget kraftig siden i våres.

Så langt i år er aksjen opp drøyt 13 prosent, men hele 50 prosent siden midten av mai. Børsverdien er nå på 10,2 milliarder kroner. Så lenge aksjen omsettes 113 kroner er det fortsatt et stykke opp til toppnoteringene rundt 200 kroner høsten 2021.

Åtte av ni sier kjøp

Foruten en rekke fond på aksjonærlisten, er det flere enkeltpersoner der i tillegg til Rugseth. Finanskjendiser som Sverre Bjerkeli, Witzøe-familien, Steensland-søskene, tidligere SAS-direktør Eivind Roald og investorene Arne Blystad og Ivar Løge

Åtte av ni analytikere på Bloombergs oversikt anbefaler kjøp av Crayon-aksjen. Analytikernes gjennomsnittlige kursmål er på 152 kroner, som indikerer en mulig oppside på 34 prosent.

Da selskapet la frem resultater i slutten av mai, kunne det vise frem doblede resultater. Bloomberg viser til at et eventuelt Crayon-oppkjøp vil sammenfalle med budet på sveitsiske SoftwareOne. PE-fond forvaltet av Bain Capital har bydd 2,93 milliarder sveitserfranc på SoftwareOne.

Ifølge Bloomberg er det flere PE-fond som ser på potensielle tek-oppkjøp: Bain konkurrer med PE-forvalter Silver Lake Management om tyske Software. Nordic Capital har kastet seg etter sveitsiske Temenos og EQT forsøker seg på danske Sitecore.