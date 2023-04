Artikkelen fortsetter under annonsen

Credit Suisse fikk et resultat før skatt på minus 1,3 milliarder sveitserfranc i første kvartal, fremgår det av bankens førstekvartalsrapport.

Det tilsvarer om lag 15,5 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Dagens kvartalsrapport er ventet å bli den skandalerammede bankens siste rapportering som selvstendig selskap, etter den myndighetsstøttede sammenslåingen med rivalen UBS i mars.

I kvartalsrapporten opplyser Credit Suisse at kundeinnskuddene i banken krympet med 67 milliarder sveitserfranc i første kvartal. Netto uttak i kvartalet endte på 61,2 milliarder sveitserfranc. Det tilsvarer om lag 730 milliarder norske kroner.

Dersom man ikke justerer for engangseffekter i regnskapet ser resultatet langt hyggeligere ut, men det har kun å gjøre med den mye omtalte nedskrivningen av bankens fondsobligasjoner (AT1), som ble beordret av Finma i forbindelse med transaksjonen med UBS.

Kollapsen

Det er gått en drøy måned siden urolighetene i banksektoren, først med Silicon Valley Bank i USA, smittet over til Europa.

I løpet av en kort uke ble krisesituasjonen komplett i den allerede skandalerammede, tradisjonsrike banken. Bare på noen få dager grep sveitsiske myndigheter inn og la til rette for at Credit Suisse ble slukt av UBS.

I forbindelse med transaksjonen ble en rekke lover og regler satt til side, blant annet avstemning på bankenes generalforsamlinger, i tillegg til utnullingen av fondsobligasjonseierne i Credit Suisse.

Sveits' visesentralbanksjef uttalte i etterkant at det ville blitt en ny finanskrise i Sveits og globalt dersom Credit Suisse ikke ble reddet.

I mandagens kvartalsrapport skriver Credit Suisse at den skal jobbe tet med UBS for «å sørge or at transaksjonen blir gjennomført så raskt som mulig», samtidig som det presiseres at ferdigstillelsen av fusjonen fortsatt avhenger av diverse, sedvanlige betingelser.

Den siste generalforsamlingen

Det skulle ta nesten en måned fra fusjonen ble et faktum før Credit Suisses styreleder Axel Lehmann og konsernsjef Ulrich Körner snakket ut om den turbulente uken.

Da banken inviterte til sin siste generalforsamling i begynnelsen av april var det en alvorstynget toppledelse som snakket til aksjonærer og presse.

– Dette er en trist dag for oss og for dere. Jeg forstår sinnet og sjokket blant de som er skuffet og overveldet over utviklingen. Vi beklager på det sterkeste at vi ikke klarte å finne en løsning for å gjenopprette tilliten til Credit Suisse, innledet Lehmann.

Både styrelederen og administrerende direktør Körner beklaget situasjonen som førte til at Credit Suisse nå er historie.

I sitt åpningsinnlegg trakk Lehmann frem innsatsen som ble lagt ned etter at han tok over som styreleder våren 2022, og sa at det ble gjort betydelige fremskritt for å bedre situasjonen i Credit Suisse.

Både styrelederen og Körner var klare på at avtalen med UBS var den beste løsningen.

– Kollapsen av Credit Suisse ville vært katastrofal ikke bare for Sveits, men for hele verden, sa Körner.

Sent i mars ble det klart at UBS henter tilbake den gamle toppsjefen Sergio Ermotti for å styre banken gjennom det som utvilsomt vil bli en omfattende fusjon.

