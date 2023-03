Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste uken har det virkelig vaklet for den sveitsiske storbanken Credit Suisse.

Det har gått fra problemer til krise, og gjennom helgen har myndighetene jobbet iherdig med å få på plass en avtale for å forhindre at problemene i banken skaper alvorlige ringvirkninger i finansmarkedene.

Søndag kveld ble det klart at myndighetene har lykkes med å dra i havn en avtale der UBS kjøper hele kriserammede Credit Suisse for totalt 3,25 milliarder dollar.

– Denne overtagelsen var den beste løsningen for å gjenoppbygge tillit, sa forbundspresident Alain Berset under pressekonferansen søndag kveld.

Som en del av avtalen stiller også den sveitsiske sentralbanken opp med betydelig pengestøtte gjennom et såkalt «assistert likviditetslån» på opptil 100 milliarder sveitserfranc. «Det betydelige bidraget av likviditet vil sikre at begge bankene har tilgang til nødvendig likviditet», heter det i pressemeldingen.

Milliarder radert bort

Oppgjøret for kjøpet gjøres kun i UBS-aksjer, hvor aksjonærene i Credit Suisse får én UBS-aksje for 22,48 Credit Suisse-aksjer. Omregnet ut fra fredagens sluttkurs for de to bankenes aksjer, priser avtalen hele Credit Suisse til tre milliarder sveitserfranc, tilsvarende 34,6 milliarder norske kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er riktignok langt mindre en hva Credit Suisse ble priset for på børs ved børslutt fredag.

Markedsverdien til selskapet da handelsdagen var over fredag var nemlig 6,5 milliarder sveitsiske franc, tilsvarende 75 milliarder kroner.

Den ferske avtalen priser én Credit Suisse-aksje til 0,76 sveitserfranc. Til sammenligning ble aksjen handlet for 1,86 sveitserfranc fredag. Noe som betyr at milliarder av aksjonærverdier er radert bort.

– Vi er lei oss for at Credit Suisse ikke kunne komme seg gjennom problemene sine selv. Det er særlig trist fordi mange tusen ansatte blir påvirket av dette, sa finansminister Karin Keller-Sutter under pressekonferansen.

Forbundspresident Alain Berset og finansminister Karin Keller-Sutter under pressekonferansen søndag kveld. (Foto: DENIS BALIBOUSE) Mer...

Hun mener det er uforståelig at en bank som Credit Suisse kunne havne i en slik situasjon. Credit Suisse er Sveits' nest største bank og kjøpes nå altså opp av den største banken i landet – og den største konkurrenten.

– Dessverre har banken mistet tillit, la hun til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– En trist dag for Credit Suisse

Også Credits Suisses styreleder sier det er en trist dag for banken.

– Dette er en trist dag både for Credit Suisse og for det globale finansmarkedet, sier den oppkjøpte bankens styreleder Axel P. Lehmann.

Han sier hendelsene knyttet til situasjonen i amerikanske banker kom på et svært uheldig tidspunkt. Mot slutten av forrige uke kom en rekke bankkollapser. Først kollapset den kryptofokuserte banken Silvergate, deretter gikk den amerikanske nisjebanken Silicon Valley Bank over ende.

Bare noen dager etter trøbbelet i USA startet ble det kjent at den sveitsiske sentralbanken måtte gripe inn og gi Credit Suisse krisehjelp på 50 milliarder sveitserfranc, tilsvarende rundt 600 milliarder kroner. Fredag var det klart at det ikke lenger var tilstrekkelig tillit igjen i markedet, og at et oppkjøp derfor var nødvendig.

Nå som oppkjøpet er en realitet, vil det sikre stabilitet og sikkerhet, mener Lehmann. Finansminister Keller-Sutter legger vekt på det samme, og mener en eventuell konkurs ville fått store konsekvenser for det sveitsiske finansmarkedet med fare for smitte internasjonalt.

– USA og Storbritannia var veldig takknemlige for denne løsningen … De fryktet virkelig en konkurs av Credit Suisse, sier hun.

– Vi ønsker kunngjøringene fra sveitsiske myndigheter velkommen. Den finansielle stabiliteten sikres, sa sentralbanksjef Jerome Powell og finansminister Janet Yellen i en felles uttalelse etter at overtakelsen ble offentliggjort.

Ralf Hamers blir sjef i det nye, fusjonerte selskapet.

Kan ha endret regler

I henhold til sveitsiske regler må UBS vanligvis gi aksjonærene seks uker på å konsultere om oppkjøpet, men myndighetene ville gjerne ha avtalen i boks før børsåpning mandag.

Ifølge pressemeldingen søndag kveld kommer det frem at det derfor er blitt gjort unntak fra disse reglene for å få avtalen i havn tidsnok.

Vincent Kaufmann, administrerende direktør i Ethos Foundation, representerer sveitsiske pensjonsfond som eier mellom tre og fem prosent av Credit Suisse og UBS. Han har uttalt til Financial Times at grepet om å omgå en aksjonæravstemning er et eksempel på dårlig selskapsstyring.

– Jeg kan ikke tro at våre medlemmer og UBS-aksjonærer vil bli glade for dette, sier Kaufmann til FT, og legger til:

– Jeg har aldri sett slike grep bli tatt før, og det viser hvor ille situasjonen er. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.