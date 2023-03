Artikkelen fortsetter under annonsen

Lørdag meldte den britiske avisen at det går mot budkrig om Credit Suisse. Verdens største forvalter, den amerikanske investeringskjempen Blackrock, jobber med et konkurrerende bud på den kriserammede, sveitsiske banken, ifølge kilder Financial Times har snakket med.

Investeringskjempen skal vurdere flere alternativer og jobber andre investorer, ifølge FT, som siterer anonyme kilder. Det vil si at de kan komme til å gi bud på bare deler av virksomheten.

Til amerikanske Bloomberg avviser Blackrock at de jobber med et konkurrerende bud på Credit Suisse.

– Blackrock deltar ikke i noen planer om å kjøpe hele eller deler av Credit Suisse, og har ingen interesse i å gjøre det, sier en talsperson fra Blackrock til Bloomberg.

UBS i samtaler om oppkjøp

Fredag kveld meldte Financial Times at den sveitsiske storbanken UBS er i samtaler med å ta over hele eller deler av kriserammede Credit Suisse.

Nyheten kom få dager etter at den sveitsiske sentralbanken ga Credit Suisse krisehjelp på 50 milliarder sveitserfranc, eller nærmere 600 milliarder kroner.

Nyheten klarte imidlertid ikke å hindre et videre kursras for Credit Suisse, som falt rundt 24 prosent på New York-børsen.

Ifølge Financial Times skulle styrene i de to sveitsiske storbankene møtes hver for seg over helgen for å se om det er mulig å få på plass en sammenslåing. Ifølge anonyme kilder sitert av avisen skal sveitsiske myndigheter ha fortalt deres motparter i USA og Storbritannia at en sammenslåing blir sett på som deres «plan a» for å hindre en tillitskollaps.