Artikkelen fortsetter under annonsen

I kjølvannet av Credit Suisses kollaps for en drøy uke siden dukker det opp nok en spesiell situasjon for noen av bankens kreditorer.

Nå er det snakk om bankens «katastrofeobligasjoner» – en type lån som er tatt opp av banken og som skal fungere som en slags forsikring mot kriser forårsaket av svindel mot banken eller regnskapsfeil. Dersom en slik krise skulle forekomme, kan lånebeløpet skrives ned, og obligasjonenes eiere bli stående uten noe annet enn rentene de kan ha mottatt inntil da.

Paradoksalt nok kan det se ut som disse obligasjonene kan komme til å overleve selve bankens fall. Det mener kredittratingbyrået DRBS Morningstar, som ser det som sannsynlig at obligasjonene blir overfør til Credit Suisses nye eier UBS, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

I så fall vil obligasjonseierne gjøre det mye bedre enn en annen kategori kreditorer hos Credit Suisse. Den sveitsiske tilsynsmyndigheten Finma valgte nemlig å knuse eierne av bankens hybridkapital, investorer som hadde additional tier 1-papirer på hånden. Dette har vært en av de mest omtalte episodene i Credit Suisses fall, med kreditorer som overraskende for mange fikk null der aksjonærer tross alt fikk litt UBS-aksjer.

Smell nummer to

AT1-papirer har egenskaper som gjør at banken kan før den som kjernekapital, nesten lik egenkapital. Kapitalklassen er sammenlignbar med norske fondsobligasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om eierne av AT1-papirer står langt nede på rangeringen av kreditorer, er de bedre stilt enn aksjonærene i et selskap i de fleste situasjoner. Credit Suisses AT1-investorer ble likevel forfordelt av sveitsiske myndigheter, og nok en gang kan det altså vise seg AT1-eierne lider til fordel for andre.

Investorene som satt med Credit Suisses fondsobligasjoner, totalt over 180 milliarder kroner, ble nemlig fullstendig fraskrevet verdiene forrige helg. Det forklarte sveitsiske myndigheter med «den ekstraordinære støtten» til banken.

– Finmas avgjørelse om å nedskrive hele verdien av Credit Suisse AT1-obligasjoner skal ikke påvirke disse katastrofeobligasjonene, uttaler kredittanalytiker Marcos Alvarez i DBRS Morningstar til Bloomberg.

– Jeg tror ikke at katastrofepapirene vil ikke ble innfridd på kort sikt, legger han til.

Han venter i stedet at kjøperen av Credit Suisse, UBS, vil ta over som utsteder av obligasjonene.

Credit Suisse ønsker ikke å kommentere saken overfor Bloomberg.

Nullet kreditorer før aksjonærene

De sveitsiske myndighetene er ikke nødt til å følge europeiske tilsynsregler for banker, og valgte en uortodoks rangering av aksjonærer og kreditorer da Credit Suisse ble overtatt forrige helg.

Da UBS tok over Credit Suisse i et oppkjøp som priset Credit Suisse til kun tre milliarder sveitsiske franc, fikk aksjonærene, blant annet Saudi National Bank og Qatar Investment Authority, noe igjen på sine investeringer. Selv om det var langt under markedsverdi, skapte Finmas vending mange reaksjoner fordi aksjonærene ble ivaretatt mens AT1-kreditorene ble nullet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.