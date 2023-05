Artikkelen fortsetter under annonsen

Som en del av den pågående rettssaken der eiere av Credit Suisses hybridobligasjoner saksøker sveitsiske myndigheter fordi de ble nullet ut – da sveitsiske myndigheter i mars tilrettela for at storbanken UBS kunne overta konkurrenten Credit Suisse – er nye dokumenter frigitt. Disse er fra de de viktige marsdagene da fusjonen gikk gjennom.

I dokumentene, som er en del av korrespondansen mellom Credit Suisse og sveitsiske tilsynsmyndigheter, argumenteres det for at hybridobligasjonene ikke skulle nedskrives til null.

Ifølge Financial Times førte en slik nedskrivning til at toppledere i Credit Suisse mistet bonuser som var linket til bankens kapitalstruktur, og hybridkapitalen, som var lånt inn gjennom obligasjonene.

Møtes i retten

På engelsk omtales kapitalklassen som additional tier 1 eller AT1-obligasjoner, og er sammenlignbare med norske bankers fondsobligasjoner.

At eierne av Credit Suisses hybdridobligasjoner ble nullet ut da UBS tok over Credit Suisse skapte store reaksjoner i finansmarkedene. En av årsakene var at aksjonærenes tap ikke ble 100 prosent. I finansmarkedet ble det oppfattet som at den vanlige rekkefølgen ble brutt, der aksjonærenes eiendeler er de som først skal dekke opp eventuelle tap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eiere av AT1-papirer tilsvarende 4,5 milliarder dollar har gått til sak mot Finma, det sveitsiske tilsynsmyndigheten. Totalt ble AT1-gjeld for 17 milliarder dollar i Credit Suisse strøket i tvangsekteskapet mellom UBS og Credit Suisse. Saksøkerne har engasjert advokatfirmaet Quinn Emanuel, og rettssaken skal gå i den sveitsiske byen St. Gallen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.