Den sveitsiske storbanken Credit Suisse meldte torsdag morgen om et nettounderskudd på 1,39 mrd. sveitsiske franc i kvartalet som ble avsluttet i desember i fjor. Det tilsvarer om lag 15,3 mrd. norske kroner etter dagens kurs.

Ifølge Bloomberg er det det verste årsresultatet for Credit Suisse siden finanskrisen, og kommer samtidig som at storbanken er midt i en omfattende omlegging av selskapet.

I løpet av kvartalet tok kunder ut verdier for til sammen 110,5 mrd. sveitsiske franc. Tapet av disse kundene vil påvirke også første kvartal og for året som helhet, opplyste banken.

Oktoberkrisen merkes

Det enorme underskuddet skyldes blant annet tap i viktige avdelinger som forvaltning og investeringsbankvirksomheten. I en melding skriver banken at den fortsatt sliter etter at kunder kom løpende for å ta ut midler etter krisen i starten av oktober i fjor.

Da begynte ryktene å gå om at Credit Suisse kunne være på kanten av stupet, etter at påslaget på bankens credit default swaps (CDS) steg kraftig rett før helgen, til nivåer man ikke har sett siden finanskrisen. CDS, eller «kredittapsforsikring», er et finansielt instrument som fungerer som en forsikring der selgeren skal kompensere kjøperen i tilfelle en konkurs. Når prisen på en CDS stiger kraftig tolkes dette som økt konkursfare.

Gjennom hele helgen i begynnelsen av oktober var toppledelsen samlet på hovedkontoret i Zürich for å berolige kreditorer og investorer om at alt var i orden. Bare en dag tidligere hadde toppsjef Ulrich Körner forsøkte å berolige markedet og ansatte om bankens likviditetssituasjon. Det ble likevel ikke lagt skjul på at det er en kritisk situasjon.

Det nøye formulerte notatet fikk fullstendig motsatt effekt. Credit Suisse-aksjen stupte så mye som 12 prosent etter helgen, og bankens «credit default swaps» (CDS)-påslag skjøt fart til en historisk toppnotering, skrev Bloomberg.

Omorganisering

Som følge av krisen kunngjorde banken en storstilt omorganisering sent i fjor. 9000 ansatte måtte gå i forbindelse med nye lønnsomhetsmål, og det er nå estimert kostnader på 1,6 milliarder sveitsiske franc i forbindelse med restruktureringen.

– Åpenbart er resultatene uakseptable og det er derfor vi har lagt frem en ny strategi, uttalte toppsjef Körner i et intervju med Bloomberg torsdag.

Blant annet går omorganiseringen ut på å selge en andel av investeringsbankvirksomheten til Apollo Global Management, en virksomhet som i fjerde kvartal fikk et resultat på minus 199 millioner sveitsiske franc før skatt.

På slutten av 2022 fikk banken inn ny kapital fra Saudi National Bank i en kapitalinnhenting på fire milliarder dollar.

Krise

Det har vært store og hyppige skifter i ledelse og styre i banken. Dagens toppsjef Ulrich Körner fikk jobben i juli 2022, mens Axel Lehmann har vært styreleder siden januar i fjor.

Bankens rykte fikk i 2020 en kraftig smell grunn av to skandaler, som også bidro til at den tapte over 800 millioner dollar.

Blant annet var den sterkt involvert i dragsuget etter det fallerte finansforetaket Greensill Capital som kollapset i 2021 og måtte holde tilbake en investering på over ti milliarder dollar i Greensill.

Credit Suisse havnet også i skammekroken da det ble kjent at den hadde størst eksponering av alle finansforetakene som hadde fasilitert hedgefondforvalter Bill Hwangs Archegos Capital enorme veddemål på enkeltaksjer, som endte med at fondet gikk over ende i påsken 2021. Credit Suisse tapte totalt 5,5 milliarder dollar på Archegos' fall.

De siste årene har banken også vært rammet av en pinlig intern spionasjesak, der privatdetektiver ble hyret inn for å overvåke en av toppsjefene i banken, noe som førte til hoderulling i ledelsen. I år har det kommet frem at banken har vært involvert i en hvitvaskingsskandale med narkopenger, samt en lekkasjesak der det kommer frem at kontoer i banken kan ha blitt brukt i forbindelse med menneskesmugling, narkotika, tortur og eiendomssvindel.

