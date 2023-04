Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorer med Credit Suisse-fondsobligasjoner for til sammen 4,5 milliarder dollar har levert et søksmål mot den sveitsiske tilsynsmyndigheten Finma, skriver Financial Times fredag morgen.

Søksmålet kommer en drøy måned etter at flere dager med stor dramatikk i finansmarkedene endte med at rivalen UBS kjøpte Credit Suisse, med god hjelp fra myndighetene. For å få gjennom transaksjonen ble en rekke lover og regler satt til side, blant annet en kontroversiell utnulling av Credit Suisses AT1-obligasjoner, eller fondsobligasjoner på norsk.

Vanligvis er det aksjonærene som skal lide tap først dersom en bank havner i en krise, men i løpet av bare noen dager i midten av mars landet Finma på at nedskrivningen av Credit Suisse-fondsobligasjoner for 17 milliarder dollar måtte til for å redde den tradisjonsrike banken.

I ettertid spådde advokater at det med stor sannsynlighet ville komme juridiske etterspill. Nå er altså det første kortet spilt.

Additional tier 1 (AT1) En type obligasjon som typisk utstedes av banker og finansinstitusjoner i Europa, og som regnes som hybridkapital.

Norske bankers fondsobligasjoner er et tilsvarende instrument. Disse er evigvarende, men papirene gir bankene incentiver til å kjøpe de tilbake ved en avtalt dato. I Norge er normen at de kjøpes tilbake ved første mulighet etter fem år, hvis ikke går renten opp.

Utgjør normalt en liten andel av en banks totale kapital.

Investorene får høyere rente på en slik obligasjon, som reflekterer høyere risiko med instrumentet.

Tilsynsmyndigheter har anledning til å nulle ut AT1-obligasjonene dersom banken er bedømt å være under tilstrekkelig stress. I en normalsituasjon vil imidlertid aksjonærer bli nedskrevet før obligasjonseierne.

Dersom utstederbankens kjernekapitalratio faller under et visst nivå, kan obligasjonene bli nedskrevet eller konvertert til aksjer.

Vil trolig ta flere år

Søksmålet som omtales av FT fredag er rettet mot Finma, som sammen med den sveitsiske stat spilte en sentral rolle i å banke ut transaksjonen med UBS. Det er advokatfirmaet Quinn Emmanuel i St. Gallen øst i Sveits som leverte stevningen tidligere i uken.

Ifølge den britiske avisen gjør verdiene i søksmålet at saken er en av de største obligasjons-disputtene gjennom tidende der en stat er en av partene. Saken er ventet å ta flere år å behandle.

FT skriver videre at søksmålet anklager Finma for å ha opptrådt i strid med grunnloven gjennom «irrasjonell» oppførsel da den beordret nedskrivningen av Credit Suisses fondsobligasjoner.

Finma har senere gått ut og sagt at det opptrådte i tråd med verdipapirenes vilkår og i tråd med mandater det fikk utvidet av den sveitsiske stat.

Tross misnøyen hevder ikke saksøkerne at Finma var utenfor sitt rettslige mandat, ei heller at myndighetene utvidet Finmas makt uten lov. Saken i St. Gallen har som mål å oppheve utnullingen av fondsobligasjonene, som gjør at det er et åpent spørsmål hva slags kompensasjon det kan være snakk om.

Advokatfirmaet som representerer obligasjonseierne har rådet saksøkerne til å ikke utfordre den sveitsiske stats anledning til å påkalle nødmakt, men heller å konsentrere seg om prinsipper rundt rettferdig rettergang. Argumentet skal være at Finmas rett til å gripe inn ble sammenblandet med nødvendigheten av å gjøre det, skriver FT.

Samme avis omtalte torsdag at investorer også i Singapore forbereder søksmål knyttet til nedskrivningen av fondsobligasjonene. Dette søksmålet skal imidlertid være rettet mot sveitsiske myndigheter og hevder at utnullingen bryter med handelsavtalen mellom Singapore og Europa som ble signert av Sveits i 2003.

Etterlyste klar beskjed

For knappe to uker siden uttalte norske advokater i Bahr i DN at de savnet en tydelig beskjed fra Finanstilsynet her hjemme.

Etter at fondsobligasjonene i Credit Suisse ble nullet ut gikk både ECB og EBA (European Banking Authority) ut og forsikret om at et «Credit Suisse-grep» ikke kom til å skje ellers i Europa.

– Etter vårt syn burde Finanstilsynet gått ut med en tilsvarende melding som det ECB og EBA har gjort. Det ville kunne styrket tilliten til norske fondsobligasjoner i utlandet, og kanskje bidra til lavere finansieringskostnader for norske banker fremover, sa advokat Markus Nilssen i Bahr.

Reglene for krisehåndtering i norske banker er de samme som i EU.

Tidligere i april forsvarte Sveits' president Alain Berset avgjørelsen om å redde Credit Suisse. Han sa at banken ville gått konkurs dersom myndighetene ikke hadde grepet inn, til en rasende sveitsisk nasjonalforsamling.

I tillegg til tilretteleggingen av selve transaksjonen fikk UBS også 109 milliarder sveitserfranc i form av statlige garantier som en del av redningspakken.

