– Etter vårt syn burde Finanstilsynet gått ut med en tilsvarende melding som det ECB og EBA (European Banking Authority) har gjort. Det ville kunne styrket tilliten til norske fondsobligasjoner i utlandet, og kanskje bidra til lavere finansieringskostnader for norske banker fremover, sier advokat Markus Nilssen i Bahr.

I obligasjonsmarkedet har etterdønningene av det historiske Credit Suisse-oppkjøpet allerede latt seg merke. DN skrev før påske om tre norske banker som måtte betale en høyere rente da de skulle refinansiere sine fondsobligasjoner.

De neste månedene skal ytterligere banker i Norge ut i gjeldsmarkedet på ny.

– Det er synd hvis norske banker må betale mer enn de ellers ville gjort på bakgrunn av det som skjedde med Credit Suisse, sier Nilssen.

DN har bedt Finanstilsynet kommentere Nilssens utspill. I en epost skriver tilsynsrådgiver Jo Singstad:

– Adgangen til å nedskrive eller konvertere en banks kapitalinstrumenter og måten dette skal skje på, enten det er ved tidlig inngripen eller ved krisehåndtering, er regulert i finansforetaksloven. Finanstilsynet vil følge lovens system.

– Svært kompleks

Det er nå nesten en måned siden oppkjøpet kom på plass, i en transaksjon der lover og regler ble satt til side da detaljene ble hamret ut i løpet av bare noen dager. Før påske ble det klart at riksadvokaten i Sveits har åpnet etterforskning av det hele, skrev Bloomberg.

Advokat Hilde Høksnes, som samlet har over to tiårs erfaring som advokat i Selmer og som rådgiver hos Finanstilsynet, understreker at det er klare regler for krisehåndtering av banker i EU, hvis regler Norge også er underlagt.

– Det betyr at den rene kjernekapitalen vil ta det første tapet dersom en bank krisehåndteres eller avvikles. Fondsobligasjonene har bedre prioritet etter aksjekapitalen, som i utgangspunktet skal nulles ut først, sier hun.

Bare dagen etter at oppkjøpet ble et faktum rykket ECB og EBA ut i en pressemelding for å minne markedet om regelverket. I en melding het det at det at lovene som ble etablert etter finanskrisen er klare på hvem som skal bære tapet dersom en bank kollapser.

«Fremgangsmåten der aksjonærer tar tapet før additional tier 1-kapitalen blir skrevet ned er velbrukt i tidligere saker og vil fortsette å fungere som retningslinjer i eventuelle fremtidige krisehåndteringer», sto det.

Advokat Hilde Høksnes i Selmer. (Foto: Peder Gjersøe) Mer...

Advokat Annina Luterbacher i Bahr er i liten tvil om transaksjonen vil føre til juridiske etterspill. Hun har bakgrunn nettopp fra Finma og kommer fra Sveits.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I prinsippet kan både UBS, den sveitsiske stat og Finma saksøkes. Man kan eksempelvis tenke seg søksmål mot banken basert på villedende informasjon i forkant av obligasjonsinvesteringene, søksmål mot staten basert på en påstand om ulovlig ekspropriasjon, brudd på forvaltningsrettslige regler og så videre. Tematikken er svært kompleks og det er grunn til å tro at vi vil se mange ulike søksmål i kjølvannet av dette.

Hun er tror imidlertid at jusen i Sveits ikke er svekket som følge av grepene myndighetene tok for å få oppkjøpet på plass.

– De kommende rettssakene vil avdekke om myndighetene gikk for langt i sin streben etter å redde Credit Suisse og unngå en finanskrise, sier Luterbacher.

Klar rekkefølge i Norge

Dersom en bank havner i trøbbel i Norge er det Finanstilsynets oppgave å rydde opp, men først hvis dens egen beredskapsplan ikke har fungert preventivt.

Hvis myndighetene blir nødt til å gripe inn vil det kunne skje i ulike former. Mindre banker vil normalt sett bli satt under offentlig administrasjon, mens det finnes flere ulike tiltak til disposisjon dersom banken er større.

Det kan innebære salg av hele eller deler av virksomheten til en annen bank eller til et broselskap. Sistnevnte kan være et selskap som opprettes spesielt for å håndtere virksomheten til banken som har havnet i krise. Det siste er en intern oppkapitalisering der man først skriver ned aksjekapital eller annen ansvarlig kapital og deretter konverterer annen gjeld for å styrke bankens kapital.

– Dette er relativt nye regler i Norge og løsninger som ikke har vært gjennomført i praksis, sier Høksnes i Selmer, som samtidig understreker:

– Dersom noe slikt skulle oppstå i Norge er prioritetsrekkefølgen klar. Det er ingen tvil om hvem som skal ta det første tapet.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen uttalte til DN for drøyt to uker siden at tilsynet har en regelbok som aktørene i markedet skal forholde seg til.

– Det er lagt opp til at aksjonærer og kreditorer, ikke staten, skal måtte ta tap, sa Baltzersen, som ikke ville ta stilling til om det var riktig av amerikanske myndigheter å redde innskyterne.

Han ville heller ikke gå nærmere inn på sveitsiske myndigheters håndtering av utfordringen i Credit Suisse.

Additional tier 1 (AT1) En type obligasjon som typisk utstedes av banker og finansinstitusjoner i Europa, og som regnes som hybridkapital.

Norske bankers fondsobligasjoner er et tilsvarende instrument. Disse er evigvarende, men papirene gir bankene incentiver til å kjøpe de tilbake ved en avtalt dato. I Norge er normen at de kjøpes tilbake ved første mulighet etter fem år, hvis ikke går renten opp.

Utgjør normalt en liten andel av en banks totale kapital.

Investorene får høyere rente på en slik obligasjon, som reflekterer høyere risiko med instrumentet.

Tilsynsmyndigheter har anledning til å nulle ut AT1-obligasjonene dersom banken er bedømt å være under tilstrekkelig stress. I en normalsituasjon vil imidlertid aksjonærer bli nedskrevet før obligasjonseierne.

Dersom utstederbankens kjernekapitalratio faller under et visst nivå, kan obligasjonene bli nedskrevet eller konvertert til aksjer.

– Ikke epler og epler

I Sveits er imidlertid disse reglene ikke like strenge, påpeker advokat Markus Nilssen i Bahr.

Han trekker også frem at AT1-obligasjonene som ble skrevet ned i Credit Suisse ikke er identiske til AT1-obligasjoner ellers i EU eller i Norge.

– Det er ikke epler og epler, sier han og fortsetter.

– Det står også i prospektet at Credit Suisses AT1-obligasjoner kunne skrives ned før aksjekapitalen dersom banken ble tilført kriselån fra myndighetene, som var akkurat det som skjedde. Ingen norske banker har slike vilkår i sine fondsobligasjoner.

I forrige uke ble det klart Sergio Ermotti kommer tilbake som toppsjef i UBS.

I forrige uke ble det klart Sergio Ermotti kommer tilbake som toppsjef i UBS.

Han står overfor en stor oppgave når flere tusen jobber skal kuttes og den sammenslåtte banken skal drives videre. Ifølge den sveitsiske avisen SonntagsZeitung kan det ligge an til at 30 prosent av arbeidsstokken blir kuttet. Det vil i så fall bety 11.000 ansatte i Sveits og ytterligere 25.000 på verdensbasis.