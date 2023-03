Artikkelen fortsetter under annonsen

Nederlandske Ralph Hamers er ferdig som sjef for den sveitsiske storbanken UBS, ble det klart onsdag morgen. Nyheten kom bare en drøy ukes tid etter oppkjøpet av rivalen Credit Suisse.

Sveitseren Sergio Ermotti blir hentet tilbake som konsernsjef for banken, en stilling han hadde i ni år frem til høsten 2020. Hamers vil bli værende i en rådgiver-rolle «i en overgangsperiode for å sikre en vellykket overtagelse av Credit Suisse og en smertefri avhending», het det i meldingen.

Sjefsbyttet vil gjelde fra 5. april, etter gjennomføringen av den årlige generalforsamlingen i UBS.

– Vi har gjort en god jobb med å komme oss gjennom pandemi, krig og nå sist en bankkrise. De siste ukene har situasjonen i banksektoren i Sveits endret seg drastisk, og det er viktig at sammenslåingen med Credit Suisse blir en suksess. Jeg respekterer styrets ønske om en ny leder, sa Hamers på en pressekonferanse i Zürich onsdag formiddag.

Hamers går dermed av under tre år etter at han tok over som konsernsjef, i november 2020. Han hadde i fjor en samlet lønnspakke på 12,2 millioner sveitsiske franc, tilsvarende om lag 137,5 millioner norske kroner etter dagens kurs.

UBS-aksjen steg en drøy prosent i tidlig handel ved Zürich-børsen onsdag morgen.

Ralph Hamers er ferdig som sjef i UBS. (Foto: Arnd Wiegmann/Reuters/NTB) Mer...

Ikke noe med passet å gjøre

Med Ermotti tilbake i sjefsstolen håper UBS å bygge på innsatsen han la ned etter å ha loset banken gjennom flere utfordringer i etterdønningene av finanskrisen.

I pressemeldingen trekkes det frem Ermottis arbeid med å bygge opp kapitalforvaltning- og formuesforvaltningsvirksomhetene på starten av 2010-tallet, i tillegg til en rekonstruksjon av UBS' meglerhusvirksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ermotti kommer fra rollen som styreleder i det Zürich-baserte forsikringsselskapet Swiss Re.

På pressekonferansen fikk styreleder Kelleher og de to toppene spørsmål om statsborgerskapet hadde noe å si for beslutningen om å bytte ut Hamers. Det avviste Kelleher.

– Dette hadde ingenting å gjøre med fargen på passet, sa han og fortsatte:

– Dette er den største finansielle transaksjonen siden 2008, og den fører med seg betydelig risiko. Ralph var helt klart kapabel, men styret mener Sergio er den beste personen til å gjennomføre sammenslåingen. På marginen hjelper det å være sveitsisk, men la meg gjøre det klart at dette kun handlet om å få den beste personen inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dialogen med Ermotti begynte først mandag forrige uke, opplyste Kelleher videre, som flere ganger understreket viktigheten av en suksessfull fusjon.

Påtroppende toppsjef Ermotti understreket at han står overfor en stor jobb.

– Det er helt klart et emosjonelt aspekt ved alt som har skjedd, og det må vi håndtere. Vi vet vi må jobbe for å gjenvinne tillit, men vi skal også være tålmodige, sa han.

Sergio Ermotti kommer tilbake som konsernsjef i UBS, knappe tre år etter at han ga seg. (Foto: Steffen Schmidt/AP/NTB) Mer...

Stor dramatikk

Det har vært et par elleville uker i finansmarkedene i mars, nærmere bestemt i banksektoren.

Det som hele startet med kollapsen av nisjebanken SVB i California skulle etter hvert også spre seg til Europa.

Da styrelederen i Credit Suisses største aksjonær, Saudi National Bank, utelukket tilførselen av ytterligere kapital til den skandalerammede banken, skulle det bli kroken på døren. Under en uke senere ble det klart at UBS sluker hele banken, i en transaksjon som på mange måter ble tilrettelagt av den sveitsiske stat.

Prisen for Credit Suisse endte til slutt på 3,25 milliarder dollar, en sum som i sin helhet blir gjort opp i UBS-aksjer.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.