Det melder Financial Times fredag kveld. Ifølge avisen er UBS i samtaler om å ta over hele eller deler av den kriserammede banken Credit Suisse.

Meldingen fra Financial Times er basert på anonyme kilder. Credit Suisse har ikke ønsket å kommentere saken overfor FT, og det har heller ikke UBS, den britiske nasjonalbanken Bank of England eller Sveits' nasjonalbank.

Meldingen om mulig sammenslåing kommer bare få dager etter at sentralbanken så seg nødt til å gi Credit Suisse krisehjelp på 50 milliarder sveitserfranc, eller nærmere 600 milliarder kroner.

Dette var imidlertid ikke nok til å hindre at Credit Suisse-aksjen fortsatte en brutal ferd nedover i aksjemarkedet. Fredag falt Credit Suisse-aksjen drøyt 24 prosent på New York-børsen.

Credit Suisses hovedkvarter. Banken har falt om lag 20 prosent på Wall Street den siste uken.

Største siden finanskrisen

Den sveitsiske nasjonalbanken og finanstilsynet jobber for øyeblikket med å bygge opp tilliten til landets banksektor, skriver Financial Times. Nå skal styrene i Sveits to største banker ifølge avisen møtes hver for seg over helgen for å vurdere om det er mulig å få i stand en av Europas største banksammenslåinger siden finanskrisen.

UBS har en markedsverdi på 56,6 milliarder dollar, mens Credit Suisse er verdsatt til om lag 8 milliarder dollar.

Sveitsiske myndigheter skal ha fortalt deres motparter i USA og Storbritannia på fredag at en sammenslåing av de to var deres «plan a» for å hindre tillitskollaps i Credit Suisse, skriver avisen og viser til en anonym kilde med kjennskap til diskusjonene.

Uro på Wall Street

Uroen i banksektoren fortsatte med stor kraft på Wall Street. Credit Suisse falt 7 prosent etter store svingninger de siste dagene, og den amerikanske banken First Republic Bank så aksjekursen stupe 33 prosent. Sistnevnte fortsatte å falle 15 prosent i etterhandelen.

Credit Suisse er ned om lag 20 prosent den siste uken.

Frykten etter kollapsen i Silicon Valley Bank, som ble satt under offentlig administrasjon fredag forrige uke, smittet i raskt over i flere banker denne uken. Begge de amerikanske bankene Sillicon Valley Bank og Signature Bank har i løpet av én uke lukket dørene for godt.

Frykten etter kollapsen i Silicon Valley Bank, som ble satt under offentlig administrasjon fredag forrige uke, smittet i raskt over i flere banker denne uken. Begge de amerikanske bankene Sillicon Valley Bank og Signature Bank har i løpet av én uke lukket dørene for godt.

Storbankene Bank of America, JP Morgan og Citigroup var alle ned om lag fire prosent fredag.