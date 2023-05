Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er gått om lag to måneder siden kollapsen i regionsbanken Silicon Valley Bank i California i USA satte en skikkelig støkk i finansmarkedet. Frykten spredte seg raskt og med i dragsuget havnet også Signature Bank og senere First Republic Bank.

Dramatikken var imidlertid ikke begrenset til USA. Det skulle nemlig ikke ta lang tid før skjelvene nådde Europa, der Credit Suisse ble selve bildet på bankuroen som preget mars 2023. I løpet av en heseblesende uke stupte Credit Suisse-aksjen før sveitsiske myndigheter til slutt så seg nødt til å gripe inn. Det hele endte med at rivalen UBS slukte Credit Suisse gjennom en redningspakke som ble godkjent av rasende sveitsiske folkevalgte i begynnelsen av april.

Bare en drøy uke etter at overtagelsen var et faktum, kunngjorde UBS at den hadde hentet tilbake sveitseren Sergio Ermotti som ny toppsjef, blant annet for å lose banken gjennom fusjonen. I et intervju med den sveitsiske avisen Schweiz am Wochenende, gjengitt av Bloomberg, snakker Ermotti ut om den store jobben han og UBS står overfor.

– UBS var godt posisjonert i 2015, da vi hadde gjort hjemmeleksen vår etter finanskrisen. Vi var hele tiden på utkikk etter vekstmuligheter både internt og eksternt. Det var tydelig for meg at noe var galt hos Credit Suisse, uttaler han.

Ledet UBS etter finanskrisen

Med Ermotti tilbake i sjefsstolen håper UBS å bygge på innsatsen han la ned etter å ha loset banken gjennom flere utfordringer i etterdønningene av finanskrisen.

Da ansettelsen ble kunngjort i mars trakk UBS-styret frem Ermottis arbeid med å bygge opp kapitalforvaltning- og formuesforvaltningsvirksomhetene på starten av 2010-tallet, i tillegg til en rekonstruksjon av UBS' meglerhusvirksomhet.

Uttalelsene til den sveitsiske avisen kom etter et forum i Luzern tidligere i uken der Ermotti stilte opp til intervjuer i etterkant. Han avviste at Credit Suisse-sjef Ulrich Körner bidro til kollapsen i banken og at han ikke passet inn i det sammenslåtte selskapet.

– For meg er det krystallklart. Problemene hos Credit Suisse stammet ikke fra de siste seks ukene eller månedene, men de siste seks eller syv årene. Oppgaven nå er å få gjennom sammenslåingen raskt. Körner kjenner Credit Suisse veldig godt, sier Ermotti.

Han var videre klar på at alle muligheter holdes åpne hva gjelder Credit Suisses sveitsiske bankvirksomhet.

– Jeg tror ikke sammenslåingen vil gjøre at vi blir for store. Sveits kan ikke være verdens finanssentrum hvis det bare har mellomstore banker. Denne fusjonen styrker Sveits, sier han.

Avviser behov for ytterligere regulering

Det som skulle bli spikeren i kisten for Credit Suisse var altså en massiv kundeflukt der konsekvensen ble nær et fullstendig bortfall av tillit i markedet.

Tidligere i april forsvarte Sveits' president Alain Berset avgjørelsen om å redde banken, og sa at den ville gått konkurs dersom myndighetene ikke hadde grepet inn.

I tillegg til tilretteleggingen av selve transaksjonen fikk UBS også 109 milliarder sveitserfranc i form av statlige garantier som en del av redningspakken. Blant de mange lovene og reglene som ble satt til side for i forbindelse med oppkjøpet var det kanskje ikke noe som fikk mer oppmerksomhet enn ordren om å fullstendig skrive ned verdien av Credit Suisses fondsobligasjoner (AT1).

Ved en bankkollaps er det nemlig aksjonærene som skal ta tapet før obligasjonseierne, men det sveitsiske finanstilsynet Finma var klare på at rekkefølgen måtte bli annerledes for å fullføre redningsaksjonen.

AT1-obligasjonseiere har senere gått til sak mot Finma etter utnullingen.

Ermotti mener det ikke er behov for ytterligere regulering av bankene.

– Credit Suisse hadde ingen likviditetsproblemer før inntil tre døgn før helgen i mars. Det var spørsmål om tillit og troverdighet fordi banken ikke lenger var lønnsom. Lønnsomhet og tillit kan ikke reguleres, sa han.

Ermotti uttalte på forumet at han tror det er «ekstremt usannsynlig» at sveitsiske myndigheter eller sentralbanken (SNB) vil måtte ta tap som følge av sammenslåingen. Staten har garantert for opptil ni milliarder sveitserfranc i tap som UBS kan ende med å måtte ta når det nå skal vurdere eiendelene i Credit Suisse.

SNB har på sin side gått med på å stille med opptil 200 milliarder sveitserfranc i kredittfasiliteter, skriver Bloomberg.

