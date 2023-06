Artikkelen fortsetter under annonsen

Endret onsdag 7. juni kl 10.26: Ved en feiltakelse sto det feil størrelse på utlånsboken i personmarkedet i Norge. Denne er på cirka 200 milliarder kroner.

Danske Bank har besluttet å trekke seg ut av personmarkedet i Norge, går det fram av en pressemelding. Fremover vil banken konsentrere seg om bedriftssegmentet.

– Danske Bank er en nordisk leder innen bedrifts- og storkundesegmentet, og vi har bestemt oss for å fokusere vår norske virksomhet på å betjene kunder i disse segmentene, hvor vi har en sterk posisjon i dag og fortsatt ser betydelig vekstmuligheter, sier administrerende direktør Carsten Egeriis.

Danske Bank har startet en prosess for et mulig salg av den norske personmarkedsfilialen. Prosessen med å finne en ny eier er godt i gang, opplyses det. Selskapet vil gi en oppdatering i forbindelse med halvårsrapporten den 21. juli, og inntil da vil selskapet selv drive privatkundevirksomheten.

– Vi har svært gode kunder i personmarkedet og kjenner på et stort ansvar. Våre kunder trenger ikke foreta seg noe som en del av prosessen rundt et mulig salg av denne delen av filialen, og vi er trygge på å finne gode løsninger som er til det beste for våre personmarkedskunder, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge.

– Vi har gjort oss noen tanker og vi er godt i gang, sier Erlend Angelfoss i Danske Bank. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Til DN sier Angelfoss følgende om salgsprosessen:

– Vi har gjort oss noen tanker og vi er godt i gang.

Angelfoss ville ikke overfor DN uttale seg om det er snakk om norske banker, andre industrielle tagere eller utenlandske aktører som banken har vært i kontakt med, men noen er tydeligvis bitt kontaktet allerede.

– Ettersom vi har bestemt oss for å ikke være langsiktige eiere lenger av denne divisjonen, har vi i forbindelse med kapitalmarkedsdagen funnet det riktig å meddele markedet hva vi vil satse på og hva vi vil satse mindre på, sier Angelfoss.

Betydelig andel

Det er ikke snakk om et lite salg.

Av Danske Banks totale utlån i Norge på 392 milliarder, stammer hele 200 milliarder fra personmarkedet.

Innen personkundemarkedet i Norge er markedsandelen på cirka seks prosent, et godt stykke bak rivalene DNB og Nordea.

Danske Bank har 13 filialer og cirka 1100 ansatte i Norge.

Det er dermed en betydelig brikke i det norske markedet det er snakk om. For da DNB kjøpte Sbanken var det til sammenligning snakk om en portefølje på drøyt hundre milliarder kroner. Nordeas kjøp av Gjensidige Bank for fem år siden inneholdt en portefølje omkring 50 milliarder kroner.

Onsdag holder Danske Bank kapitalmarkedsdag, der Carsetn Egeriis legger frem bankens nye strategi for investorer og analytikere. Danske Bank har slitt med lønnsomheten, sammenlignet med sine nordiske konkurrenter, og ledelsen har derfor vært nødt til å ta grep.

Allerede tirsdag ble det spekulert i at Danske Bank ville varsle et salg av privatkundevirksomheten. Analytiker Jan Erik Gjerland trakk frem både Handelsbanken, Nordea og banker innen Sparebank 1-alliansen som mulige kjøpere.

Gjerland var blant dem som ble overrasket onsdag over meldingen.

– Ettersom de sier det de sier, har de nok allerede snakket med en del og potensielt kommet et stykke på vei, sier analytikeren og viser til at det skal komme en oppdatering allerede om halvannen måned.

I tillegg til de tre kandidatene han pekte på i DN tirsdag, trekker han opp en ny mulig kjøper:

– Sparebanken Vest har med Bulder Bank vist at de i Bergen er veldig interessert i vekst. Det kan dessuten være enklere å gjennomføre et kjøp for Sparebanken Vest enn for Sparebank 1-alliansen.

– Vi kommenterer ikke på spekulasjoner eller rykter i markedet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea til DN onsdag.

– Vi har høye vekstambisjoner i Norge, men spørsmål knyttet til mulige strukturelle grep i Norge må vi pent takke nei til å kommentere, sier Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken.

Heller ikke konsernsjef Benedicte S. Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank vil si noe om det er aktuelt å kjøpe Danske Banks portefølje.

25 års historie

Danske Bank tok en jafs av bankmarkedet i Norge gjennom kjøpet av Trondheim-baserte Fokus Bank i 1998. Den gang hadde banken vært i fusjonssamtaler med Kreditkassen, senere en del av Nordea, men det var altså danskene som gikk av med seieren i budkampen om Fokus Bank etter at også Handelsbanken hadde forsøkt seg på Fokus Bank.

Senere ble Fokus Bank-sjef Thomas Borgen med i den utvidede ledelsen av Danske Bank, som tok målet av seg til å bli en stor nordisk bank. Fokus Bank skiftet også navn til Danske Bank i Norge, og ble en filial av Danmark.

Thomas Borgen ble senere hentet til konsernledelsen i Danmark, først som leder av den internasjonale virksomheten, og fra 2013 som konsernsjef. I 2018 gikk Borgen av på dagen etter at banken ble rammet av en historisk hvitvaskingsskandale.

Thomas Borgen gikk på dagen etter at banken ble rammet av en historisk hvitvaskingsskandale. Bildet er fra 2022 da han var i retten i København, der aksjonærer krevde erstatning fra Borgen på 3,3 milliarder kroner. I november i fjor kom dommen, og Borgen ble frifunnet. I desember anket Danske Bank-investorene dommen. (Foto: Kristian Ridder-Nielsen) Mer...

Helt siden Fokus Bank-kjøpet for 25 år siden har flere nordmenn vært med å bekle sentrale stillinger på toppen av Danske Bank, også i konsernledelsen. Per i dag er det ingen norske konserndirektører igjen i København. Mangeårig landssjef i Norge, Trond F. Mellingsæter, sluttet i fjor og gikk videre til Reitan Eiendom i Trondheim.

I mars i år meldte banken at lederen for personkundeområdet i Norge, Steinar Nilsen, sluttet og gikk videre til inkassoselskapet Intrum.