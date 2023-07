Artikkelen fortsetter under annonsen

For hele Danske Bank-konsernet kom resultat før skatt på 6,02 milliarder danske kroner, tilsvarende 9,05 milliarder norske kroner. Det er hakket mindre enn analytikerestimatet på 6,2 milliarder danske kroner.

Totalt har banken omsatt for 12,2 milliarder danske kroner. Estimatet fra analytikerne var på 12,9 milliarder danske kroner, som tilsvarer 19,4 milliarder norske kroner.

Netto renteinntekter var på 8,5 milliarder danske kroner. Det er nesten tre milliarder kroner høyere enn renteinntektene fra andre kvartal i 2022.

Selger personkundene

Denne uken ble det kjent at Danske Bank selger sine personkunder til Nordea, en måned etter kunngjøringen om at den skal ut av personkundemarkedet i Norge. Det gjelder 280.000 bankkunder i Norge.

I en pressemelding opplyser banken at det har vært en «hektisk periode for Norge-filialen».

– Nyheten om at vi etter en strategisk gjennomgang besluttet å fokusere vår satsing i Norge rundt bedrifts- og storkundesegmentet, og dermed se etter en kjøper av privatmarkedsvirksomheten, fikk naturligvis mye oppmerksomhet i første halvår av 2023, og da spesielt i andre kvartal, sier Erlend Angelfoss, landssjef for Danske Bank Norge i pressemeldingen.

Han understreker at banken har kjent et betydelig ansvar for å finne en god løsning for sine privatkunder.

– Samtidig har årets seks første måneder vært særdeles travle med hensyn til bankens andre segmenter, der aktiviteten har vært stor, kundetilfredsheten fremdeles meget solid og der man har kapret markedsandeler fra konkurrentene, heter det videre i pressemeldingen.

Danske Bank var før salget av personkundene den tredje største banken i Norge, etter DNB og Nordea.

Både DNB og Nordea har levert sterke kvartalstall de siste ukene. For begge bankene kan de gode resultatene forklares ut fra økte renteinntekter.

